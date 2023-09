Los resultados de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en Argentina, el 13 de agosto, fueron una sorpresa dentro y fuera de las fronteras del país vecino por el desempeño del economista ultraderechista Javier Milei, que se convirtió en el candidato y en el sector –La Libertad Avanza– con más adhesiones de manera individual. Frente a este escenario, la Usina de Percepción Ciudadana consultó a la población uruguaya qué siente respecto del presidenciable argentino y si cree que es posible que surja en nuestro país un político con un perfil similar.

La amplia mayoría de los uruguayos tiene presente al candidato: ante la consulta “¿Has escuchado hablar sobre el político argentino Javier Milei?”, 91% de los encuestados respondió que sí, 8% que no y 1% no sabe o no contesta. En cuanto al nivel de simpatía, 54% dijo tener poca o ninguna simpatía hacia su figura –46% ninguna y 8% poca–, mientras que 23% afirmó sentir mucha o alguna simpatía –12% mucha y 11% alguna–. En tanto, 19% de los encuestados respondieron que no sienten ni poca ni mucha simpatía hacia el argentino y 4% no sabe o no contesta.

Al desagregar los resultados según el voto del balotaje de 2019, se amplían las diferencias: 85% de quienes votaron al Frente Amplio en las últimas elecciones respondió que tiene poca o ninguna simpatía por Milei, y esas respuestas se reducen a 28% entre los votantes de la coalición.

En contrapartida, sólo 7% de los votantes frenteamplistas tienen alguna o mucha simpatía por el presidenciable argentino, mientras que 45% de los votantes de la coalición lo ven con buenos ojos. En este grupo es significativo el porcentaje de quienes respondieron que no sienten ni poca ni mucha simpatía (25%), mientras que entre los frenteamplistas ese guarismo se reduce a 7%.

También se desprenden diferencias al desagregar los resultados según el tramo etario: mientras 53% de los encuestados mayores de 60 años dijo sentir poca o ninguna simpatía hacia Milei, esas respuestas se reducen acorde baja la edad, hasta llegar a 32% entre quienes tienen de 18 a 29 años. En ese tramo es en el que se registra, asimismo, mayor porcentaje de respuestas del tipo “ni poca ni mucha” simpatía (24%), mientras que el tramo de entre 30 y 44 años es el que recogió el mayor nivel de simpatía, con 27%.

En cuanto al nivel socioeconómico, en el nivel medio es donde se percibe menor simpatía hacia el economista: 60% dijo sentir poca o ninguna simpatía hacia él y sólo 20% mucha o alguna, mientras en el nivel socioeconómico bajo las respuestas del tipo poca o ninguna se reducen a 41% y quienes respondieron alguna o mucha alcanzan el 32%. En tanto, en el nivel socioeconómico alto quienes respondieron “ni poca ni mucha” representan el 22%, con un nivel de respuestas del tipo poca o ninguna un poco similar al nivel socioeconómico bajo: 43%. En ese grupo, quienes dijeron sentir alguna o mucha simpatía alcanzan el 21%.

¿Un Milei uruguayo?

La encuesta también incluyó la pregunta “¿Cree usted que en Uruguay podría surgir un político con un perfil similar al de Javier Milei?”, frente a la cual 56% respondió que no y 32% que sí. El restante 12% no sabe o no contesta. En este caso, al desagregar por preferencia política se identifica que una amplia mayoría de los votantes de la coalición (69%) piensa que no podría surgir un político similar a Milei en nuestro país, mientras que entre los votantes del FA quienes tienen esa postura disminuyen a 52%.

Según el nivel socioeconómico también se perciben algunas diferencias: 62% de los encuestados de nivel socioeconómico alto respondió que no y 24% que sí mientras que 58% y 31% de los encuestados de nivel socioeconómico medio se pronunciaron por el no y por el sí, respectivamente. Finalmente, en el nivel socioeconómico bajo es donde se registra mayor cantidad de respuestas afirmativas: 44%, aunque una mayoría relativa (46%) se sigue inclinando por el no.

Frente a la pregunta “En caso de que un político similar a Javier Milei surgiera en Uruguay, ¿consideraría votarlo en una elección?”, una amplia mayoría de 68% respondió que no, frente a un 19% que contestó afirmativamente y un 13% que no sabe o no contesta.

Si bien las respuestas negativas son mayoría tanto entre votantes del FA como de la coalición, entre los primeros el “no” alcanza 89% y el “sí” sólo 7%, mientras que entre los votantes de la coalición en las últimas elecciones 49% respondió que no lo votaría y 31% que sí.

En lo que respecta a la variable Montevideo-interior también hay matices: mientras 72% de los montevideanos respondió que no votaría a un político con perfil similar a Milei si existiera y sólo 14% que sí, entre los encuestados del interior la respuesta negativa se reduce a 59% y la positiva asciende a 29%.

Es en el nivel socioeconómico bajo donde se identifica una mayor inclinación por el sí: 32% respondieron en ese sentido y 59% en sentido negativo, mientras en el nivel medio las respuestas positivas sólo llegan a 18% y a 68% quienes dijeron que no lo votarían. En tanto, en el nivel socioeconómico alto es donde se registra menor inclinación a votarlo: sólo 11% respondió que lo haría y una amplia mayoría de 74% que no.

El relevamiento fue llevado a cabo entre el 1° y el 5 de setiembre de 2023. Se obtuvo información para una muestra de 400 personas, representativa de la población nacional mayor de 18 años. La muestra se seleccionó en base al género y estratos de edad en base a proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística. Las respuestas fueron recogidas a través de protocolos automatizados de pregunta y respuesta vía Whatsapp y monitoreadas mediante llamadas telefónicas.

.