El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, fue crítico con la situación en el litoral. Al respecto, en una rueda de prensa, consideró que cruzar a Argentina es un “atractivo muy potente”, por lo que la gente “en lo inmediato” aprovecha esa ventaja de precios, “pero al final se está pegando un tiro en el pie, porque eso va a afectar el trabajo de sus propios familiares, amigos, vecinos". Según Mieres, el gobierno “no puede controlar” la “situación de precios en Argentina”.

Tanto Río Negro como Paysandú y Salto están por encima de la media en lo que refiere al desempleo, que es de 7,8%. En el primer caso es de 13,5%, mientras que en el territorio sanducero es de 11,3% y en el salteño es de 12,8%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

"Cuando uno mira la cantidad de personas empleadas, no ha caído. Aumenta la gente que ingresa al mercado de trabajo, eso le ha pasado a Río Negro y también a Salto y otros departamentos del litoral. ¿Qué quiere decir? Que hay más gente que sale a buscar trabajo: el empleo no es que caiga, pero aumenta la gente que busca trabajo y no encuentra", sostuvo Mieres.