“Yo alguna vez dije que Dios nos había mandado a Guido Manini [Ríos], y alguien se lo pretendió tomar en solfa. Como soy creyente, creo que todo lo que sucede pasa por la voluntad divina. Pero si alguien no estuviera de acuerdo con ello, yo le diría que hemos tenido la fortuna de contar con Guido Manini”, dijo en la noche del jueves el senador de Cabildo Abierto (CA) Guillermo Domenech en un local partidario ubicado en Malvín, donde se lanzó la nueva agrupación Volver al Origen. El evento contó con la presencia de Domenech, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, y el senador y líder del partido, Manini Ríos.

Domenech subrayó que tiene “una larga vida de combate político”, pero nunca había encontrado al “caudillo que ve más allá del horizonte” -en referencia a Manini Ríos-. “Ve más allá de lo que vemos los hombres y las mujeres que promedialmente habitamos este país, y ha marcado la agenda política en estos cuatro años de acción legislativa de CA. Y tenemos que cuidar a ese conductor. Tenemos la obligación de ser los escuderos de ese conductor”, sostuvo.

El evento se cerró con el discurso de Manini Ríos, quien señaló que hay “decenas de agrupaciones” que están surgiendo dentro del partido, e incluso “de vez en cuando, alguna agrupación de otro partido político se suma a CA”, lo cual “marca una dinámica que seguramente se va a confirmar en el crecimiento del partido en este proceso electoral que ya estamos por comenzar a recorrer”.

Manini Ríos les dijo a los presentes que deben ser conscientes de que CA “no es un partido más” dentro del escenario político, ya que “desde el día en que nació, nació en condiciones diferentes”. Aseguró que desde el origen CA “ha sido tratado con una hostilidad muy especial por todos los actores del escenario político, de izquierda, de derecha y de centro”.

El senador puso como ejemplo de los planteos que ha hecho CA “el tema forestal, que despertó la ira de varios”, que dijeron “conceptos muy duros” contra su partido, así como también cuando CA “se refiere a esa ideología de género que nos divide”.

Luego, Manini Ríos dijo que CA “sigue firme, vuelve al origen todos los días, porque tiene claro que en el origen está el ideario del más grande de los orientales”, en referencia a José Artigas. Puso como ejemplo de estas ideas “que no nos gobiernen desde afuera, que no vengan cuatro maracanases que capaz que nunca pisaron Uruguay a disponer que el gobierno uruguayo tiene que hacer tal o cual acto, tiene que hacer el homenaje tal o tiene que hacer esto o lo otro, y los uruguayos, calladamente, acatando a un organismo internacional, o acatando cosas que no están en nuestra Constitución”.

Al final, el líder de CA desplegó varias críticas hacia el Frente Amplio. Dijo que hoy, “en la teoría, vuelven a asumir la defensa de los humildes, pero cuando fueron gobierno, a los humildes se encargaron de dejarlos en la condición en que estuvieron siempre, se encargaron de que quedaran 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos irregulares, la mayoría de ellos en condiciones totalmente indignas”.

“Esa realidad no la cambiaron. Hubo plata para aventuras como Gas Sayago, Ancap y Pluna; para eso hubo plata, y con esa plata está calculado que se pudo haber terminado [hasta] el último asentamiento en el Uruguay, y no lo hicieron. La prioridad de ellos no fueron los más humildes, y nosotros tenemos que tener bien claro eso, y a la hora de la verdad, sacarles la máscara. CA reivindica eso porque es la esencia del artiguismo”, finalizó.