La Intendencia de Salto inició una investigación administrativa por presuntas irregularidades en la entrega de libretas de conducir. El foco está en el director de Movilidad Urbana, Henry Albarenque, el coordinador, Juan Ramón Guarino, y un inspector de tránsito, quienes fueron emplazados por la Fiscalía este martes. La fiscal adscrita Silvia Mazzara informó que, por el momento, no hay personas detenidas, pero que sí incautaron los celulares a los indagados.

En diálogo con la diaria, el intendente salteño, Andrés Lima, dijo que no tiene “detalles” de la denuncia contra los funcionarios de la comuna porque nunca se recibió una al respecto ante la intendencia. A partir de la denuncia recibida en Fiscalía, este martes, dispusieron una investigación de oficio. Para eso, se designó un funcionario instructor y esperan que en poco más de un mes haya conclusiones: “35 días es tiempo suficiente, razonable, para que se haga esa investigación. Queremos que sea una investigación que tenga cierta celeridad”, expresó Lima, y adelantó que se convocará a los distintos funcionarios para “preguntar y averiguar qué sabe” cada uno de ellos más allá de la investigación de Fiscalía.

Lima dijo que “como intendencia” están preocupados por la situación, porque es “una cuestión que afecta al propio gobierno de Salto”. En ese marco, recalcó que “siempre ha sido una bandera del gobierno departamental” que todo debe gestarse en el marco de la ley, “nada por fuera o por encima” de ella.

“A lo largo de los ocho años [de gestión], cada vez que hemos descubierto, que se ha hecho alguna investigación y de esta han surgido actos irregulares o de corrupción, se ha actuado siempre de la misma forma. Se ha dispuesto el cese de funcionarios, el cese de cargos de confianza o integrantes del equipo de gobierno. Tocó también denunciar a ediles en su momento ante el Poder Judicial. Esa línea de trabajo queremos mantenerla, por eso se hace esta investigación administrativa”, agregó.

El intendente adelantó que desde la División de Jurídica de la comuna se intentará hablar con quien lleva adelante el caso para saber un poco más sobre la denuncia, puesto que no tienen información, aseguró. De todos modos, aclaró que la Fiscalía puede contestar a la comuna que “no están dadas las condiciones” para aportar esos datos, por lo que avanzará por su parte con la investigación. Mientras dure la indagación los funcionarios seguirán en sus puestos.

“Fuego cruzado”

La dirigente departamental del Frente Amplio (FA) Mónica Cabrera dijo que tampoco tienen detalles de la denuncia en la Fiscalía. En conversación con la diaria, comentó que “no hay que adelantar demasiado” porque “esto recién comienza” y no saben el “grado de veracidad” de lo que se denuncia.

Cabrera señaló que actualmente el departamento está en una etapa de “fuego cruzado”. Esto surge a partir de los cuestionamientos de su fuerza política a la gestión del nacionalista Carlos Albisu en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a los que esta semana se sumó el episodio del diputado de Cabildo Abierto Rodrigo Albernaz por su rol en una denuncia que realizaron talleristas por la reparación de una ambulancia que pertenecía a la Administración de los Servicios de Salud del Estado.

“Una no sabe ni por dónde viene la mano”, reflexionó, y aseguró que si Lima entiende que se trata de un acto de corrupción no dudará en cesar a los funcionarios. “Él cesa a quien tenga que cesar. Por más que sea una persona cercana no se va a ver librada” si se confirma la denuncia, concluyó la expresidenta del FA en Salto.

El edil nacionalista Enzo Molina señaló a la diaria que faltan “elementos” para iniciar una eventual acción política contra el jefe comunal. En ese marco, dijo que desde el Partido Nacional esperan que la Justicia se exprese, dado que es un “tema bien delicado” que hay que abordar “desde la responsabilidad”, sobre todo, “para no generar alarma”. “Si hay que tomar alguna medida desde la Junta Departamental, por ejemplo, planteando una comisión investigadora para colaborar con la Justicia, se hará en su momento”, estableció.

Un punto sobre el que Molina llamó la atención, y que a su entender “sorprende sobremanera”, es que es un “hombre de confianza” de Lima el que está involucrado. En ese sentido, afirmó que Albarenque, de la lista 319 Seregnistas de a Pie –que lidera el intendente–, es quien viaja con Lima todos los días de la semana a distintos puntos del país a recorrer y “a proyectarlo en sus aspiraciones electorales a nivel nacional”. “Es un hombre de confianza con el que está desde hace mucho tiempo; el intendente hizo lo que tenía que hacer, pero desde el punto de vista político creo que la suerte política de Lima va atada a la suerte política que corra Albarenque”, concluyó.