En los primeros días de setiembre y luego de una serie de precipitaciones, más de 200 familias debieron autoevacuarse de sus hogares en Cerro Largo. La coordinadora del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) de Cerro Largo, Alejandra Rivero, expresó en ese momento a El País que desde 1998 no se vivía una situación parecida.

Rivero relató, en diálogo con la diaria, que en la jornada de este miércoles hubo “una situación bastante preocupante” causada por la crecida del arroyo del Sauce de Conventos. La jerarca explicó que un barrio de Melo estuvo “por un buen rato aislado y hubo varias personas autoevacuadas y una persona evacuada. Sobre la madrugada las aguas empezaron a bajar, este jueves la situación se normalizó y la gente volvió a sus casas, pero se estuvo monitoreando toda la noche”.

Inumet pronosticó para las próximas horas precipitaciones que continuarán hasta el próximo lunes, “con mejoras temporarias”. Ante esta situación, Rivero manifestó que el Cecoed de Cerro Largo está “monitoreando la situación, con todos los equipos alerta”, y declaró que hay 32 personas evacuadas en el Gimnasio Municipal de Río Branco ante la inminente crecida del río Yaguarón.

En Río Branco también hay personas autoevacuadas “que aún no han regresado a sus casas”, aunque las autoridades no conocen el número preciso. Luego del primer fin de semana de inundaciones —a principios de setiembre—, el número ascendía a 80 familias aproximadamente y actualmente, según Rivero, “se está tratando de identificar a esas personas”. Sin embargo, explicó que la cantidad de personas autoevacuadas “es un poco difícil de estimar, porque con el correr de los días y la bajada y subida del río ya le hemos perdido un poco el hilo”. “Habría que hacer un relevamiento en la zona de Río Branco; hoy no lo tenemos y esos números cambian día a día”, agregó. La jerarca declaró que aunque el cauce del río Yaguarón ha bajado “durante algunas horas”, luego volvió a subir y “las personas no se animan a volver”.

Además, explicó que la laguna Merín “también viene subiendo” y, a pesar de que “se ha hecho un trabajo de drenaje muy importante, los afluentes vienen subiendo e indudablemente van hacia la laguna”. “Estamos preparados para lo que pueda suceder”, aseguró.

Equipos multidisciplinarios trabajan asistiendo a los evacuados

Rivero relató que el Ejército Nacional y los municipios están trabajando junto con el Ministerio de Desarrollo Social y la Administración de los Servicios de Salud del Estado en la asistencia de los damnificados por las inundaciones. Según la jerarca, el Instituto Nacional de Alimentación está “brindando insumos” para servir “desayuno, almuerzo, merienda y cena”. Además, se encuentra trabajando “un equipo médico cada vez que se lo requiere para hacer evaluación sanitaria”. “No es una situación para nada agradable, pero se trata de que lo más básico esté contenido”, expresó.

Con respecto a las donaciones recibidas por parte de instituciones públicas y privadas, Rivero relató que llegado de “instituciones, asociaciones civiles y público en general”, y que se está trabajando para destinarlas: “A medida que van llegando, se van clasificando y distribuyendo”. “Estamos asistiendo permanentemente a las familias que perdieron todo, que también son los más vulnerables”, declaró.

Las donaciones que se han recibido “van desde ropa, calzado y colchones hasta artículos de higiene personal y artículos para el hogar como cunas, ropa de bebé, muebles y cocinas”.