En el marco de la apertura de la 118ª Edición de la Expo Prado, la directiva de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y varios secretarios de Estado, para tratar diversos temas que son de preocupación para el sector, entre ellos, la competitividad internacional, el atraso cambiario y la industria frigorífica.

El presidente de la ARU, Patricio Cortabarría, dijo a la diaria que “se habló y se hizo un repaso bastante importante de lo que ha sido la gestión del gobierno, de estos tres años de trabajo”. “Las reformas que se impulsaron, lo que buscó el gobierno con sus diferentes políticas. Después la ARU hizo los cuestionamientos que tiene hoy, y hablamos del tema del dólar y del atraso cambiario. Hablamos del tema internacional y también de la concentración de la industria frigorífica”, relató.

Sobre la situación de la industria frigorífica y en particular sobre la compra de tres plantas frigoríficas pertenecientes a Marfrig por parte de Minerva Foods, Cortabarría consideró que la concentración “es realmente muy preocupante”. “El presidente Lacalle Pou nos volvió a reiterar que es una decisión técnica de la Comisión de [Defensa de] la competencia. En nuestro caso nos comunicamos con la comisión, le solicitamos una audiencia y estamos viendo en qué momento vamos a reunirnos. Seguramente, finalizada la Expo Prado vamos a ver si podemos comparecer”, indicó.

El presidente de la ARU también se refirió a la preocupación de la gremial por el atraso cambiario “y a lo que nos han llevado en diferentes momentos de la historia”. Sobre este tema, contó que la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, dijo que “en realidad hay un tema con la tasa de interés, que maneja el Banco Central”. Acotó que el gobierno argumenta que “la tasa de interés influye, pero que no lo ven como un factor de altísima incidencia. Que ellos quieren dejar el tipo de cambio libre y que entienden que no es bueno interceder en el mercado porque dicen que no tiene sentido en el largo plazo. Que serían soluciones de muy corto plazo, y a su vez muy caras de aplicar”. “No hay un entendimiento, por decirlo de una manera. Es decir, lo que ellos plantean es que les preocupa y entienden lo que es y lo que afecta esto, pero realmente ahí llegamos a un punto en que no logramos congeniar”, confesó.

En el encuentro participaron los ministros de Ganadería, Economía y Finanzas, Trabajo y Seguridad Social, Ambiente y del Interior. También participó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y el director del BROU, Max Sapolinsky. Luego de la reunión, Lacalle Pou recorrió varios stand, se saludó con varias personas del público, como así también con productores rurales y grupos de escolares.

La voz del gobierno

Por su parte, el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, dijo que estuvieron sobre la mesa “todos los temas que son de interés para el sector agropecuario en un momento especial”. “Todavía estamos en situación de emergencia agropecuaria”, recordó el ministro, además de “todo lo que pasó durante el año”.

Algunos asuntos que se trataron en la reunión están relacionados a “la realidad internacional, a la inserción y a los problemas vinculados a la realidad del mercado”, así como a “la baja de los precios de los productos y los altos costos de producción que se han tenido que enfrentar a partir de la realidad internacional del valor de los combustibles y del valor de los insumos”, sostuvo Mattos en rueda de prensa.

El jerarca planteó que por estos motivos los productores nacionales se han tenido que enfrentar a “una ecuación compleja” porque “la sequía les genera un quebranto productivo, tienen más gastos de producción, y además han tenido un costo de producción caro para poder pasar esta circunstancia”.

Otro tema que formó parte de la conversación entre las autoridades fue el valor del dólar, que “es un factor encarecedor de la realidad”, dijo Mattos. De todas formas, apuntó que “se están utilizando todos los instrumentos, a través del equipo económico, para tratar de alinear un poco el valor del dólar” a la situación actual del país.

El ministro recordó que no es la primera vez que el país se encuentra en una situación similar a la actual. “Si vamos a la historia de Uruguay, todos los gobiernos han pasado esta realidad en cuanto a un aspecto de atraso cambiario que impacta en los costos”, expresó, y remarcó que es un tema que “preocupa al gobierno” y sobre el que se están tomando acciones.

Reunión con Carolina Cosse

El presidente de la ARU comentó además que hubo una reunión con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, y su gabinete. “Tenemos con la Intendencia un diálogo permanente, ya que el predio, digamos, es propiedad municipal, pero bajo una ley de hace más de 100 años está bajo la administración de la ARU. Charlamos sobre la dinámica del predio, estuvimos hablando de las reformas del galpón 1 que la Rural empezó este año. El galpón ya estaba recuperado y está siendo utilizado. No se ha terminado la obra, pero sí ya se ha podido reutilizar el espacio que nos estaba faltando en las últimas ediciones de la Expo Prado. Estuvimos hablando de todo lo que es el predio, acerca del barrio Prado, los planes que tiene la Intendencia para la zona, y después otros temas inherentes al quehacer nacional”, contó.