La Vertiente Artiguista planteará este jueves a la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) que se apruebe una moción para destituir al senador Juan Sartori, en caso de que no presente la declaración jurada de su esposa, Ekaterina Rybolovleva, a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), informó Subrayado.

El senador suplente del sector Eduardo Brenta explicó a la diaria que tras el fallo de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que reconoce que es constitucional que la Jutep le exija al legislador que presente la información patrimonial de su esposa, y los dichos de Sartori, que adelantó que de todas formas no cumplirá con el pedido del organismo, su sector analizó el martes de noche que es un “tema gravísimo” y que es necesario tomar cartas en el asunto.

Brenta sostuvo que en un momento en que “los temas de transparencia se han complicado mucho”, en referencia a los casos del exjefe de seguridad Alejandro Astesiano y al pasaporte que se le otorgó al narcotraficante Sebastián Marset, el sistema político debe “dar señales”. “Nosotros entendemos que tiene que cumplir la ley como cualquier hijo de vecino”, señaló y agregó que el directorio de la Jutep, que se reúne este jueves, “no tiene otra alternativa que declararlo en situación de omiso a Sartori”.

La Ley 17.060, que obliga a los funcionarios públicos a presentar la declaración jurada, establece que, en caso de incumplimiento, en primer lugar, se debe proceder a la retención del 50% del salario. “El tema es que Sartori no cobra porque no va, superó largamente el límite de la licencia que da la cámara, entonces sólo cobra los días que viene, y como habitualmente no viene, no cobra”, apuntó Brenta. En lo que va del período el senador no fue citado en 98 oportunidades al Plenario de Senadores por licencia y concurrió en 71 instancias.

Asimismo, el artículo 16 de dicha ley establece “que el funcionario público que una vez cumplido su período, ya sea en un cargo electivo o no”, no haya presentado la declaración jurada, “no puede volver a desarrollar la función pública hasta que regularice su situación”, explicó Brenta.

Frente a esto, la Vertiente Artiguista consideró que Sartori ha incurrido en lo que establece el artículo 115 de la Constitución, que determina que un legislador puede ser desplazado de su banca por dos tercios de los votos del total de sus componentes en caso de “desorden de conducta en el desempeño de sus funciones”. Por lo tanto, una vez que se expida la Jutep, si Sartori no regulariza su situación y se lo declara omiso, propondrán “convocar al cuerpo para aplicar el artículo 115 de la Constitución, que implica separarlo del cargo o eventualmente desplazarlo de su banca”, expresó Brenta.

Consultado sobre la posibilidad de conseguir el apoyo de los legisladores de la coalición, Brenta hizo referencia a los dichos del senador nacionalista Jorge Gandini, quien dijo a la diaria este martes que si Sartori “no puede cumplir las normas, no tiene que dedicarse a esta actividad”. En ese sentido, agregó que esta propuesta debería ser aprobada de manera “unánime” y “el primero que tendría que votar esto es la bancada el Partido Nacional o por lo menos analizarlo en su comité de ética, porque es un tema político y ético”.

Por su parte, el senador por el Movimiento de Participación Popular Charles Carrera dijo a la diaria que es necesario respetar el procedimiento impulsado por la Jutep y aguardar a que culmine. “Después de eso, cuando se configure incumplidor y omiso, sin lugar a dudas alguna acción vamos a tener que tomar”, expresó y agregó que si Sartori “quiere permanecer en la casa, va a tener que cumplir con la Constitución y las leyes”.