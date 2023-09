La intendenta fue consultada este viernes por la ausencia de los intendentes del Frente Amplio en el Congreso de Intendentes que se desarrolló este jueves en la capital. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, cuestionó la no comparecencia de los jefes comunales y sostuvo que se trata de una “falta de respeto”.

El jefe departamental de Maldonado dijo que los tres intendentes frenteamplistas “están en campaña política”. “Están de candidatos y aparentemente les importa poco lo que pasa en el Congreso de Intendentes y todas las obligaciones que tenemos”, apuntó.

“Nosotros representamos a nuestra gente y en este congreso coordinamos temas para todo el país, y siempre se trabajó con respeto por los demás porque casi todas las resoluciones han sido por unanimidad”, señaló el intendente fernandino, que opinó que “eso demuestra a las claras” que los frenteamplistas están “en otra sintonía”. “Se equivocaron”, insistió, y agregó: “Les faltó humildad para plantear las cosas de frente”.

Al respecto, Cosse afirmó que no fue una decisión particular la de faltar al Congreso, sino de “distribución del trabajo, es eso nada más”. La intendenta enumeró las distintas actividades que tiene diariamente la IM y en particular las que tuvo ese día, como la inauguración del nuevo sistema de iluminación en el Jardín Botánico o la entrega de esquejes del Rosedal.

“Hoy estamos presentando un aporte al ambiente, a la convivencia, no sólo para 18 de Julio, sino que como conector impacta en la movilidad activa de todo Montevideo”, afirmó sobre el anuncio que hizo este viernes de la nueva ciclovía por la principal avenida capitalina.

“La IM por semana anuncia tres cosas nuevas, que son trabajo, son obra. Los hechos hablan por mí; no utilizo agravios para comunicarme en política, utilizo hechos”, retrucó.