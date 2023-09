Más de 1.400 funcionarios públicos obligados a presentar la declaración jurada de bienes e ingresos integran la lista de omisos de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023. Entre ellos están los intendentes nacionalistas de Maldonado y Paysandú, Enrique Antía y Nicolás Olviera, respectivamente.

Son los únicos jefes comunales que integran la lista entre cientos de funcionarios de intendencias de todo el país que se desempeñan en diferentes cargos en los organismos departamentales.

Al respecto, Antía argumentó que su declaración jurada está al día y quizás se “traspapeló”. “La tengo vigente y al día, siempre, la mía y la de mi señora. Está hecha desde hace dos meses. No sé qué pasó, si se traspapeló. Además, tengo declaraciones juradas de mis 15 años de intendente y senador, y es la misma”, dijo según citó Telemundo.

Por su parte, Olivera reconoció que está atrasado en la presentación del documento, pero aseguró que pronto lo tramitará. “Sinceramente advertí tarde que tenía que renovar eso y fue una imprudencia mía no presentarla a tiempo, pero no hay otro motivo que no sea ese. Lo estoy resolviendo a la brevedad”, expresó a El País.

La lista publicada en el sitio web de la Jutep fue compartida por el senador nacionalista Juan Sartori en medio de la polémica por la presentación de la declaración jurada de su esposa, Yekaterina Rybolóvleva. Finalmente, este jueves la Jutep resolvió intimar a Sartori a que presente declaración jurada de su esposa en un plazo de 15 días.