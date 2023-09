Finalmente, este jueves de tarde la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores terminó de votar el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, que el martes empezará a ser tratado por el plenario de la cámara alta. Y, como suele suceder, a último momento hubo idas y vueltas sobre algunos artículos, que incluso terminaron siendo votados por unanimidad.

El senador blanco Jorge Gandini, que integra la comisión, se encargó de resaltar que el total de reasignaciones que hizo el oficialismo en esta etapa del tratamiento fue de 1.218.785.008 pesos, que equivalen a cerca de 30 millones de dólares. El inciso que se lleva más dinero es el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), para el que Cabildo Abierto pidió una partida con el objetivo de aumentar el salario de los militares, que había puesto como condición para votar el proyecto. En total, la reasignación para el MDN es de 523 millones de pesos (13 millones de dólares), de los cuales 423 millones son para aumentos salariales, que implican 1.000 pesos de incremento para los rangos que van desde soldado hasta teniente coronel.

El artículo establece que parte de ese monto se financiará con 224 millones de pesos que surgen de la supresión de 120 vacantes del MDN, de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, y de la supresión de 82 contratos permanentes civiles del Comando General de la Armada, entre otras reasignaciones internas. El artículo no especifica de dónde saldrá el resto (la otra mitad), pero diferentes legisladores del oficialismo aseguraron que se financiará con distintas partidas de rentas generales que no fueron ejecutadas.

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA) José Nunes, integrante de la comisión, dijo en rueda de prensa que el balance de la oposición es que la Rendición “no da respuesta a demandas muy importantes que han sido realizadas por distintos organismos, ni tampoco tiene soluciones para algunas problemáticas significativas que vive la población”. Subrayó que el FA hizo algunas propuestas para atender la situación en el litoral del país, por ejemplo, pero no contaron con el apoyo de la coalición.

Nunes aseguró que a la Universidad de la República se le disminuyeron los recursos que se le habían aprobado en la Cámara de Diputados, por lo tanto, “no hay recursos para becas, para mejorar la dedicación docente, y hay escasos recursos para el Hospital de Clínicas y el tema de salud mental”.

El artículo relativo al aumento de los salarios militares no fue votado por el FA; Nunes recordó que la oposición había anunciado que estaba dispuesta a acompañar un aumento al personal de tropa porque “son salarios sumergidos”, pero con relación a los oficiales, dijo que, si bien pueden reconocer “que hay salarios que son bajos”, es una situación que “lamentablemente, tienen muchos sectores de funcionarios públicos”. “Entonces, no estábamos de acuerdo con privilegiar al personal de las Fuerzas Armadas, por eso no acompañamos la propuesta que hizo la coalición”, señaló. Agregó que el FA posiblemente presente una alternativa -para el plenario- en línea con lo que han sostenido públicamente, para destinar el monto reasignado “a los salarios sumergidos, que son los del personal de tropa”.

Se aprobó por unanimidad regularizar de los contratos del Mides

A su vez, luego de que este miércoles el oficialismo retirara un artículo para presupuestar a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se volvió a incorporar y fue votado por unanimidad. Sobre este tema, el senador Nunes dijo que para el FA “el ingreso de funcionarios a la administración pública debe ser por concurso”. “Lo que a nosotros nos preocupaba era tener las garantías de que aquellas personas que fueran presupuestadas hubiesen ingresado por procedimientos concursales, competitivos, de selección, y no por discrecionalidad del jerarca”, sostuvo.

Por tanto, Nunes dijo que si bien originalmente tuvieron diferencias con la coalición en este tema -sobre todo el senador del FA José Carlos Mahía, que criticó la iniciativa en su cuenta de X-, finalmente llegaron a un acuerdo, por eso se votó por unanimidad.

Nunes subrayó que el artículo que finalmente votaron permite la presupuestación de los funcionarios que están como contratados pero que ingresaron por procedimientos concursales, como Uruguay Concursa o similares, que ingresarán en régimen provisorio, y luego de un año serán evaluados, y en caso de que la evaluación sea positiva, serán presupuestados.

En tanto, el gremio de Mides, que reivindicaba que se aprobara la iniciativa, mediante un comunicado saludó que luego de “varios días de gestiones y negociaciones” se lograra que las regularizaciones volvieran al proyecto de Rendición de Cuentas.

Sobre esto, Gandini subrayó en rueda de prensa que los funcionarios que se regularizan del Mides “venían incluso de la administración anterior, también de esta”, y que también se regulariza a algunos funcionarios del Ministerio de Ambiente, que se creó en este gobierno, en medio de la pandemia.

El FA no apoyó exoneraciones impositivas a empresas periodísticas

Por último, también se aprobó -sólo con los votos del oficialismo- el aditivo que la coalición incorporó a último momento y que modifica el artículo 110 del Título 3 del Texto Ordenado de 1996, que establece exoneraciones impositivas a empresas periodísticas. En diálogo con la diaria, Nunes dijo que el FA no apoyó el artículo porque las exoneraciones de impuestos necesitan iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, por consiguiente, “si no viene propuesto por el Poder Ejecutivo, podría ser inconstitucional”. Además, dijo que es un tema que querían analizar “un poco más”, porque “no todas las situaciones son las mismas”, por lo cual no les parecía que fuera un tema “para resolver sin un análisis previo”. “No hay necesidad de que el tema sea tratado en el marco de una Rendición de Cuentas y sin un análisis un poco más meditado del sentido de la medida”, finalizó.