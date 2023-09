Rodolfo Saldain redactó la Ley 20.130, que reformó la seguridad social, y también el libro Sistema previsional común, que narra el proceso legislativo que, en principio, concluyó en abril con la aprobación de la ley. El miércoles, en el Parlamento, luego de la presentación del libro, que escribió con Gonzalo Martínez Alba, Saldain opinó por primera vez sobre la papeleta del PIT-CNT para el plebiscito en el que pretende fijar la edad jubilatoria en 60 años, aumentar las jubilaciones mínimas y eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional (AFAP).

Afirmó que el texto a plebiscitar “está hecho con una gran impericia y un gran nivel de improvisación”, por lo tanto, “es una muy mala idea”. Saldain le pidió al PIT-CNT que “recapacite” para “tomar el mejor camino, que es el de la mayoría, de no ir por ese camino del plebiscito”. “Lo que se conoce hasta ahora es realmente muy lamentable”, expresó.

En particular, Saldain cuestionó el traspaso de los ahorros de las personas en las AFAP al Banco de Previsión Social (BPS), para el cual se propone emular el antecedente de los cincuentones a través de un fideicomiso. “Hablan de expropiar los ahorros”, afirmó. Los ahorros individuales, sostuvo, “pasarían a ser propiedad del BPS; ahí es donde está la apropiación, no en la figura del fideicomiso, sino en que se desconoce que eso es propiedad de los ahorristas”.

La papeleta establece que “la seguridad social es un derecho humano fundamental, no susceptible de lucro”, prohíbe expresamente “los sistemas de ahorro individual con destino jubilatorio” y dispone que las personas que actualmente aportan al régimen de ahorro individual se incorporen al régimen de solidaridad intergeneracional administrado por el BPS, “con carácter retroactivo a la fecha de afiliación”.

Respuesta a Saldain: “Uno no es dueño del capital”

En diálogo con la diaria, Nathalie Barbé, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, el sindicato que elaboró la base de la papeleta, rechazó que se hable de “expropiación” cuando “los ahorros en la seguridad social no son de apropiación directa del trabajador”. “Si mañana yo no quiero trabajar más y no me quiero jubilar, ni la AFAP ni el BPS me devuelve el dinero de mis ahorros”, apuntó. Sostuvo que el PIT-CNT propone “todo lo contrario” a una expropiación de los ahorros, “porque uno no es dueño del capital”.

A diferencia del caso de los cincuentones, en el cual la salida del sistema mixto fue opcional, la propuesta del movimiento sindical establece la obligatoriedad del retiro de las AFAP. Consultada al respecto, Barbé consideró que “en cierta forma también va a ser voluntario porque va a ser una definición de la población” mediante la realización de una consulta popular.

Por otra parte, Barbé aseguró que gracias a la eliminación de las AFAP “todos los aportes que realizó el trabajador no tendrán ningún tipo de descuento de comisión”. En ese sentido, señaló que juicios contra el Estado “podemos hacer todos”, pero para ganarlos “hay que demostrar que la jubilación que se va a cobrar con este nuevo régimen, que va a ser 100% estatal, va a ser inferior a la que se tendría con la AFAP, y eso ya está en las estadísticas que no va a ser así”. Por el contrario, “va a ser ampliamente mayor la jubilación al hacerla 100% por el BPS”, afirmó.

En tanto, Carlos Clavijo, representante de los trabajadores en el BPS, remarcó a la diaria que el fideicomiso sería reglamentado por “el próximo gobierno”, con la única salvedad de que no haya lucro, es decir, “que no te cobren una ganancia”.

Clavijo señaló que, en caso de aprobarse, el plebiscito sólo fijará en la Constitución tres “grandes líneas estratégicas” para el sistema previsional, por lo que “igual se necesita que el próximo gobierno llame a un diálogo social para generar una nueva reforma integral de la seguridad social”. “Esto es para generar unos parámetros que no pueda cambiar cualquier gobierno que venga”, indicó.