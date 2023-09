El excanciller y exsenador nacionalista Sergio Abreu asumió como secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) este viernes en el marco de una sesión extraordinaria del comité del organismo. Abreu ocupará el cargo hasta 2026.

El ministro Francisco Bustillo asistió a la Sesión Extraordinaria del Comité de Representantes de ALADI con motivo de la asunción de funciones del Dr. Sergio Abreu, como Secretario General para el período 2023 - 2026. pic.twitter.com/BYWJubykxI — Cancillería Uruguay (@MRREE_Uruguay) September 22, 2023

En rueda de prensa, Abreu hizo hincapié en el impulso del comercio, la integración y la inclusión social entre países. “Aquí no podemos hablar de integración si no hay inclusión social, la pandemia nos hizo perder 30 millones de puestos de trabajo, pero también es cierto que no hay integración en los discursos si un camión demora tres o cuatro días en una frontera. La integración es instrumento, realidad y esfuerzo”.

Asimismo, dijo que los países miembros de la Aladi tienen “voluntad política” en avanzar y facilitar el comercio entre ellos y desde la Aladi “les damos todo el respaldo” .

Abreu fue designado secretario general del organismo en setiembre de 2020. Dejó su banca en el Parlamento en diciembre y en su lugar asumió Sebastián da Silva.