El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, insistió en la necesidad de eliminar el registro de consumidores de marihuana en farmacias, durante una entrevista con el programa Desayunos informales de Teledoce, este miércoles por la mañana. El jerarca hizo un énfasis particular en derogar este requisito pensando en “los sectores más excluidos de la sociedad”, para quienes “el registro es una montaña demasiado empinada”.

Consultado por la diaria, Radío afirmó que su postura se basa en los conceptos de libertad responsable y equidad: “Yo creo que el Estado no tiene derecho a tutelar los consumos de las personas”, sostuvo, y luego apuntó a la contradicción que supone que el consumo de otras sustancias, como el alcohol, no se encuentre regulado de igual forma.

El secretario de la JND explicó que la razón de su iniciativa son “los derechos de las personas” y no la reducción del mercado informal de marihuana, si bien aclaró que es un “efecto secundario deseable”. De esta forma, explicó Radío, no sólo se eliminarían las limitaciones para quienes no pueden acceder a los mecanismos formales de inscripción al registro, sino que también uruguayos no residentes y personas del extranjero podrían acceder a las diferentes variantes de cannabis regulado. También se eliminaría una incompatibilidad entre registros, que no permite que autocultivadores y socios de clubes cannábicos accedan a ella, explicó.

Asimismo, luego de que se le preguntara si la eliminación del registro en farmacias podría derivar en problemas de abastecimiento, Radío reconoció que si bien algo así ocurrió durante los meses posteriores a la aprobación de la ley y luego de que el IRCCA lanzó la variante gamma, el Estado cuenta con la experiencia necesaria para que no ocurra nuevamente, si bien matizó que no es posible controlar los ritmos de generación de stock, puesto que es una cuestión biológica.

Por último, consultado sobre la postura de Lacalle Pou al respecto, Radío planteó que si bien aún no le ha presentado el proyecto, confía en que lo aprobará, dado que el presidente de la República ve con buenos ojos la propuesta a nivel conceptual, aseguró.

Milton Romani: “garantizar el acceso universal” equivale a “ampliar las libertades”

Milton Romani, quien presidió la JND entre 2005 y 2016 –período que comprende al gobierno de José Mujica, que estableció el marco regulatorio del mercado del cannabis–, entiende favorable la propuesta de Radío. Según dijo a la diaria, “garantizar el derecho que tienen los ciudadanos de acceder a una sustancia que está controlada” y “permitir la compra por parte de ciudadanos no residentes” es una “deuda pendiente”.

Si bien recordó que la marihuana “no es un caramelo”, el ex secretario general de la JND consideró que “ampliar el espectro” y “garantizar el acceso universal” equivale a “ampliar las libertades [y] el derecho”. Así, luego de que se le consultara por qué se implementó el registro a la hora de promover la Ley de Regulación y Control del Cannabis, Romani contó que en ese entonces el gobierno se vio forzado a lograr el “equilibrio” con un “arco político muy fuerte que estaba en contra de la legalización”.

Por eso, Romani calificó la decisión de una “transacción política” que permitió “demostrar” que la “instalación del mercado [regulado]” era posible. Así, dado que la ley “no ha generado grandes problemas”, para Romani quienes en su momento consideraron que la apertura del mercado del cannabis legal iba a tener efectos negativos “tendrían que asumir la equivocación”. Tal es así que el hecho de que el gobierno haya mantenido el “proyecto” demuestra su valor como “política pública de largo plazo”, evaluó.

Si bien reconoció que el tema es “polémico”, Romani reivindicó que “ha habido continuidad de más de 20 años” en determinados ejes y, por ello, encontró positivo que existan “algunos acuerdos” con Radío. En su opinión, en los hechos esto demuestra que hay continuidad: “En política de drogas, creo que hemos logrado eso. Y ninguno ha renunciado a su perfil ni a su personalidad”, agregó.

No obstante, Romani lamentó que no se hayan mantenido “otras [políticas públicas] que tienen que ver con políticas de integralidad de drogas”. En particular, criticó que desde el gobierno se prefiera combatir el “narcomenudeo” en lugar de “seguir la ruta del dinero y el lavado de dinero”, a lo que que tildó de “absurdo”.

Experto en políticas de regulación del cannabis: la eliminación del registro es viable

El sociólogo de la Universidad ORT Marcos Baudean, quien aborda las políticas de regulación del cannabis como parte de sus líneas de investigación, también vio con buenos ojos el planteo de Radío. Baudean dijo a la diaria que el registro obligatorio de compradores en farmacias fue concebido como “una manera de dar garantías a la población” de que “no iba a haber excesos en el consumo y que iba a haber control”, sostuvo, en línea con lo planteado por Romani.

Así, el sociólogo consideró que, a diez años de su promulgación, el marco regulatorio establecido en ese entonces “no parece tener un sentido claro hoy en día”. Según explicó, “quienes son más favorables a la existencia del registro” son quienes cultivan, bajo el entendido de que significa una “garantía” de que no se encuentran haciendo algo ilegal ante una posible intervención policial. De todas formas, Baudean consideró que dicha situación “seguramente pueda resolverse de otra manera”, por ejemplo con un protocolo estricto de actuación.

Para el sociólogo, una posible eliminación del registro “podría ser una herramienta para combatir el mercado negro”, siempre y cuando se la acompañe con una mejora en la cantidad y variedad del producto comercializado en las farmacias. “Hay que tener en cuenta que para que la gente consuma legal hay que tener producto disponible”, comentó Baudean.

En último lugar, Baudean se mostró de acuerdo con las opiniones vertidas por Romani sobre la necesidad de políticas públicas complementarias, si bien aclaró que las comparte al referirse al combate de “otras [drogas] ilegales” y no el consumo de marihuana. Para el sociólogo, “combatir el lavado es una herramienta fundamental para combatir el crimen organizado”, por lo que lamentó lo que entiende como un retroceso al respecto.

“En Uruguay el crimen organizado se ha diversificado mucho, [...] en muchos negocios, y además se está internacionalizando”, notó Baudean, quien llamó a pensar “no solamente en términos de legalización de drogas, sino de cómo combatir distintas fases de la actividad”.