Después de que internaran al fiscal de Corte interino Juan Gómez por un quebranto de salud y en su lugar quedara la doctora Mónica Ferrero, titular de Estupefacientes de primer turno, se volvió a abrir la discusión sobre la designación del nuevo fiscal de Corte, cargo que ocupa Gómez en carácter interino desde que Jorge Díaz renunció en 2021.

En ese sentido, el diputado del Partido Nacional Juan Martín Rodríguez dijo este jueves en una rueda de prensa que la bancada de diputados del PN ha estado charlando con el Ministerio del Interior para “darle mayor velocidad y andamiento” a la propuesta del diputado Gustavo Zubía sobre conformar un triunvirato al frente de la Fiscalía General de la Nación.

“Los partidos políticos tenemos que tener los elementos para ponernos de acuerdo para designar ya a un nuevo fiscal de Corte”, afirmó Rodríguez, y expresó que eso “seguramente” será una prioridad. No obstante, planteó que eso requiere mayorías especiales, por lo que “en la eventualidad de que no se logren, el camino de un triunvirato puede ser una vía con grandes posibilidades”.

Sin embargo, Jorge Gandini, senador del PN, dijo a la diaria que si bien no tiene conocimiento del tema y no se ha planteado formalmente, el tema del triunvirato “se ha discutido mil veces y no se ha llegado [a una resolución] porque no cuenta con mayorías especiales”. “Como no tiene nombre el nuevo fiscal de Corte, tampoco lo tiene un triunvirato”, expresó.

Gandini indicó que “en principio” él está en contra de lo planteado por Rodríguez, pero que si le “muestran” que podría ser una solución “factible”, lo podría considerar, aunque cree que “no haría bien un triunvirato porque tiende a repartir políticamente la conducción de la Fiscalía y eso agravaría el problema que tenemos hoy”.

“Empeoraría lo que está pasando, porque [ese mecanismo] tiende a darle una integración de negociación política”, explicó. Afirmó que, por lo tanto, habría “una vinculación de los fiscales que dirigirán la Fiscalía a corrientes partidarias, y eso me parece que en vez de ayudar a la independencia la partidizaría más”.

Por otro lado, Alfonso Lereté, diputado del PN, en diálogo con la diaria, consideró que si no se encuentran las mayorías necesarias para designar al nuevo fiscal, analizar otra opción le parece bien, y que “si el objetivo en definitiva es encontrar una salida” y hay “un callejón donde encontrás una pared porque no hay salida”, habría que buscar otra.

Lereté coincidió con Gandini en que para concretar el triunvirato también se exigen mayorías, y que “si esas mayorías no existen vamos a estar en el segundo callejón sin salida.

Consultado sobre la partidización que planteó Gandini, Lereté dijo que es un tema de “análisis y discusión”, pero que si el triunvirato es la salida, quizá pueda ser “una fórmula”, no la partidización, sino que “efectivamente se consagren las mayorías para poder encontrar un acceso que permita salir de esta situación de estancamiento”. De otra manera, continuó, habría que ir a la primera opción, que es “encontrar la persona” que pueda ser fiscal de Corte.

A su vez, consideró que hoy la Fiscalía está “funcionando”, y no es que “el país esté paralizado y que la Fiscalía haya colapsado por una no conducción”. “Gómez conduce y lleva adelante lo que es Fiscalía”, sostuvo, y agregó que si bien está con un quebranto de salud, “tiene detrás quienes sí están realizando la tarea”.