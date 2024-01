El ministro del Interior, Nicolás Martinelli, se presenta este viernes desde las 12.40 ante los legisladores de la Comisión Permanente. Al iniciar su alocución, Martinelli pidió que sea un debate “por lo alto” con “respeto” porque es un tema que preocupa mucho “a toda la ciudadanía y se merece de los gobernantes un debate con altura”. Adelantó que pedirá sesión secreta para hablar sobre el “desmantelamiento” de las bandas criminales en distintos puntos del país.

Apuntó que la seguridad es una política de Estado. “Esto no son solo palabras, no es una expresión de deseo, son hechos concretos. Por eso, hace poco más de un año, en diciembre de 2022 este gobierno y el Ministerio del Interior decidió convocar a todos los partidos políticos para trabajar en un acuerdo multipartidario sobre todo vinculado a la prevención y sus causas”, expresó Martinelli, en relación a la mesa interpartidaria.

Según el jerarca, fue un “trabajo arduo e intenso” de seis meses, donde además participaron organizaciones públicas, privadas, académicos, como también organizaciones civiles de derechos humanos y el Comisionado Parlamentario para las Cárceles. “Todos aportaron su visión y propuestas”, dijo. De esas más de 70 propuestas, se hizo una sistematización y así se llegó a las 16 medidas que están en la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva (ESIP).

Para Martinelli, esos consensos con esa “mirada de política de Estado se lograron y hoy estamos llevando adelante mayoría de esas medidas”. “La vocación de acuerdo por parte de este gobierno está, lamentablemente algunos por razones político electorales decidieron no acompañar estas medidas”, señaló, en alusión al Frente Amplio, como también Cabildo Abierto que no acompañó buena parte de esas proposiciones.

Enfoque dual

Martinelli se explayó sobre la estrategia del Ministerio del Interior basada en “un enfoque dual”. El ministro dijo que no llegaron “por casualidad ni por capricho a esta estrategia”. “Esta estrategia recoge 20 años de fracasos en políticas de seguridad, recoge también los éxitos que han pasado en otros países, la experiencia a nivel nacional, y también recoge, por supuesto, todo el trabajo de la academia”, consideró.

La academia con quien, dijo, en el último año afianzaron los vínculos y han recibido muchos aportes “sumamente” necesarios para el debate y para la planificación de políticas públicas en materia de seguridad. En ese marco, se refirió al estudio sobre crimen organizado y homicidios En las grietas del Estado, gobernanza criminal en Montevideo, que llega a algunas “conclusiones bien interesantes y que también reafirman que esta estrategia de enfoque dual es la estrategia que debe seguir cualquier gobierno, más allá de a quién le toque gobernar en el próximo período”.

“Esta tiene que ser la base de una política de Estado. Después podemos tener matices, obviamente, en cómo abordar el trabajo de las causas, en cómo abordar el despliegue policial en territorio, pero la estrategia de enfoque dual es la que tiene que perdurar. Y este es uno de los grandes aportes que va a dejar este gobierno en materia de seguridad pública como política de Estado”, señaló.

El aumento de denuncia de delitos

Martinelli analizó el aumento de las denuncias de delitos desde el 1985 hasta el año 2004 y luego hizo lo mismo desde 2005 a 2019, en los gobiernos del Frente Amplio. “Del 85 hasta el 2005 vemos claramente un trabajo más focalizado en la represión policial y muy tímidamente un abordaje en materia de las causas. Hay un crecimiento moderado pero sostenido de los delitos durante esos años. ¿Por qué? Porque la política de represión ayuda a contener el delito pero no ayuda a bajarlo. Por eso en esos periodos hay algunos años de bajada pero la suba del delito es en forma sostenida”, analizó.

En tanto, durante los gobiernos del FA, dijo que esa administración, “bien intencionada”, decidió “trabajar en una política más focalizada en el tema del abordaje de las causas o de prevención, pero como para los gobernantes de aquel momento la palabra represión era mala palabra, entonces dejaron de lado este otro pilar bien importante”.

En ese sentido, dijo que “claramente se ve cuál es la consecuencia de no haber trabajado también con políticas de represión”. “En la gráfica de los homicidios y de los delitos y de las rapiñas, aproximadamente por el año 2010-2011 hubo una disparada importante de este tipo de delitos. Naturalmente que fue una política bien intencionada, creo que mal ejecutada, en algunos casos el abordaje vinculado a las causas, con un Ministerio de Desarrollo Social que tenía muchos programas y muchas políticas dispersas, que no focalizaban, que no llegaban a la población que tenía que llegar”, expusó.

Agregó que a eso se le suman “decisiones vinculadas a la Policía Nacional que creo que fueron desacertadas, como el desmantelamiento de la Brigada de Drogas de Montevideo y Canelones para trabajar en el microtráfico, que eso dio lugar a un crecimiento exponencial de las bandas criminales y bandas familiares en determinados barrios de Montevideo y que culmina con un periodo que tiene una tasa de crecimiento de homicidios del 108%, una tasa de crecimiento de las rapiñas del 240% y una tasa de crecimiento de los hurtos del 29% durante este periodo del 2005 al 2019”, indicó.

Por eso, expresó, la estrategia debe tener un enfoque dual: “Es el aprendizaje de estos dos grandes períodos que hemos señalado hoy, en donde en ninguno de los casos se pararon sobre un enfoque de mirada dual, siempre fue en uno o en otro de los pilares”.

Las compras de equipos

Martinelli remarcó las compras de equipos para los efectivos policiales. Según dijo en la sesión, hubo un “un récord de inversiones y, ni que hablar, si le sumamos el funcionamiento”. “2023 fue un 39% más que en 2022 en materia de inversiones, un 146% más que en 2020, y un 200% más que en 2019. Esto habla a las claras del compromiso de este gobierno en materia de seguridad pública y naturalmente de un entendimiento del Ministerio de Economía en prestarle a este ministerio los recursos necesarios para llevar adelante la estrategia y la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia”, valoró Martinelli.

El jerarca dijo que eso “se traduce en el terreno, en el campo, en un mayor incremento de patrullaje, en un incremento de los controles, en más intervenciones”. En ese sentido, se refirió a los puntos de control desplegados en todo el territorio nacional en operativos de “alto” y “bajo” impacto.

“Han sido más de 191.000 puntos de control, en los cuales hemos registrado más de 1.200.000 personas. Eso quiere decir que prácticamente un tercio de la población uruguaya pasó en algún momento por alguno de estos controles. Son controles que hay que reconocer que dan buenos resultados. Hay 1.228 personas que estaban requeridas y que fueron puestas a disposición de la justicia gracias a estos controles”, resaltó.

Actuación en cuatro barrios de Montevideo

Martinelli hizo foco en cuatro barrios (Villa Española, Boix y Merino, Marconi y Cruz de Carrasco) que están intervenidos de Montevideo, donde hay un alto índice de delitos. Según el jerarca, fue “un enorme trabajo de la Policía Nacional, en su conjunto, en equipo, con diferentes unidades, entre ellas, Inteligencia, Investigaciones, Guardia Republicana, y tantas otras unidades que apoyan a diario el trabajo que se hace en las calles”, valoró.

El secretario de Estado reveló que en esos cuatro barrios hubo 267 allanamientos, 140 vehículos incautados, 69 armas fuera de circulación, 301 detenidos, 28 formalizados y 101 condenados.