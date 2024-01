“Cuando pasa esto no es el jerarca de segundo o tercer nivel, es el ministro”. La declaración la hizo el sábado 3 de agosto de 2019 el entonces senador y candidato blanco Luis Lacalle Pou, durante un Congreso Nacional de Jóvenes del Partido Nacional que se llevó a cabo en Soriano, en plena campaña electoral.

El día anterior había renunciado a su cargo el director de Aduanas, Enrique Canon, tras la incautación, unas semanas antes, de un cargamento con 4.500 kilos de cocaína en el Puerto de Hamburgo. La droga pertenecía al empresario sojero Martín Mutio, actualmente condenado en segunda instancia a una pena de 15 años de penitenciaría por los delitos de lavado de activos y exportación de estupefacientes.

“A mí no me conforma la renuncia del director de Aduanas, que está bien que renuncie. Hemos estado estos años con ministros que están con el cinturón abrochado a los sillones y no son fusibles”, declaró Lacalle Pou, según una crónica de Montevideo Portal.

El actual presidente agregó: “Cuando pasa esto no es el jerarca de segundo o tercer nivel, es el ministro. Aquí no se trata de pedir renuncias, porque sabemos que es pedirle peras al olmo. No hay una responsabilidad específica sobre políticas que han fracasado a todas luces”.

Lacalle Pou consideró en aquella oportunidad que el hallazgo de las cuatro toneladas y media incautadas en Hamburgo confirmaban “un fracaso en la política de drogas” del gobierno.

“¿Recuerdan cuál era la razón de la política de drogas del presidente José Mujica que se disparó en aquel momento? Combatir el narcotráfico. Por lo menos todo el mundo entendió que era así, yo creí que bien intencionadamente era así”, señaló el líder blanco.

“Subió el consumo y subió el narcotráfico. El narcotráfico por definición es un delito internacional. Nuestras fronteras son un colador, allí tenemos un tema de Prefectura, Aduanas y que todavía no se ha instalado a las Fuerzas Armadas donde la ley dice que hay que instalarlas”, terminó diciendo el mandatario.

Lacalle Pou también defendió ese día su propuesta de una “ley de derribos”, que finalmente se terminó aprobando en 2020. “Lo hemos discutido a nivel nacional e internacional. Funciona como un mecanismo de prevención, no es algo irresponsable.Funciona como una manera de frenar los vuelos que entran al país a descargar droga”, explicó ese día, en medio de una polémica con el entonces oficialista Frente Amplio por esa iniciativa.

La cocaína de Amberes

El pasado 28 de diciembre, funcionarios de la aduana de Amberes, en Bélgica, descubrieron 2,16 toneladas de cocaína dentro de un contenedor que también se había cargado y embarcado en el puerto de Montevideo.

El contenedor, que había obtenido el canal verde, pasó por el escáner de Aduanas que está ubicado en el acceso norte del Puerto pero no se detectó el cargamento ilegal, según informó este viernes El Observador y confirmó la diaria.

Desde que la noticia tomó estado público, hay una investigación en curso en la que participan funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, la Brigada de Narcóticos y de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval (DIVIN). A nivel judicial, el caso lo tomó la fiscal de Estupefacientes, Angelita Romano, subrogante de la doctora Mónica Ferrero, que asumió en la Fiscalía de Corte por la licencia de Juan Gómez. Romano estuvo al frente de la investigación durante los diez días que duró la feria y el caso ahora lo tiene la fiscal Stella Llorente.