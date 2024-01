El expresidente José Mujica habló sobre las problemáticas que atraviesa el país con relación a la violencia y la economía y también se refirió a la campaña electoral. En entrevista con Informativo Sarandí sobre cómo influye en el país el avance de la violencia, dijo que estos problemas vienen en un “paquete” y manifestó que “empiezan en el vientre de las mujeres pobres”.

Por lo tanto, cree que hay que “proteger el proceso, cuidar a los niños, gastar plata a tiempo”. Sostuvo que estas “son las discusiones” que hay que tener a nivel político. “Tenemos que tener un margen de unidad nacional para entender esas cosas porque después queremos tapar un agujero que ya es difícil de tapar y así sucesivamente”, valoró.

En este sentido, dijo que si no se aumenta el producto interno bruto, “no vamos a hacer frente a los problemas sociales que tenemos delante”, y que para lograr eso en un país agroexportador, hay que tomar medidas con respecto al cuidado del agua, después de haber pasado por una sequía que, según calificó, fue “desastrosa”.

Dijo que le preocupa que se discutan “pavadas” y no los temas relevantes para el país. Por ejemplo, dijo que le “parece mentira que en un país como el nuestro” no se despierte ante “el esfuerzo que tenemos que hacer por manejar el agua, y decimos disparates, y la gente no entiende, no sabe”. Agregó que “el agua es la vida, sin agua no hay vida”.

Consultado sobre si cree que la candidatura de Yamandú Orsi tiene más chance de ganar que la de Carolina Cosse, Mujica respondió que no sabe si es así, pero que él va a “pelear” por Orsi porque lo conoce, y porque “la vida lo colocó en el trance de gobernar Canelones casi 20 años y eso es mucho”.

Cree que al país “le conviene” Orsi, porque hay que “mirar el interior, llevar cultura y recursos”. Así, relató que un intendente blanco una vez le dijo que “cada 100 pesos que recauda el gobierno departamental, le vuelven 30”, y que no sabe si ese dato será cierto, pero que si lo es, “da cuenta de que va mucho del hecho al trecho”, ya que “todo el mundo habla de descentralización, pero si no descentralizás plata y talento, al llevar la universidad al interior, no descentralizás nada”.

El expresidente insistió en que hay que tener un “margen de acuerdo” en cómo se reparte la “torta” y que si esta no aumenta, no hay para repartir. “No tenemos los recursos para enfrentar los problemas sociales que tenemos, esto es un círculo vicioso”.

“Tiene que haber ciertos puntos mínimos de convergencia porque si no, no se pueden concretar algunas cosas”, subrayó, aunque agregó que si bien “hay cosas que son imposibles de acordar”, hay otras “que son posibles y hay que explorarlas”.