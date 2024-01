En los últimos días de enero los distintos sectores del Partido Colorado (PC) empezaron a calentar motores para la elección interna de junio y ya se deslizaron previsiones que no son bien vistas por otros grupos. Este lunes, en diálogo con la diaria, el senador colorado Adrián Peña, del sector Crece (ex Ciudadanos), que impulsa la precandidatura de Robert Silva, dijo que las estructuras “más potentes, indudablemente, son la de Silva y la de Tabaré Viera”, el precandidato de Batllistas, y agregó: “No digo que se vaya a dar una polarización entre los dos candidatos, pero no es una locura pensarlo”.

Estas declaraciones no cayeron muy bien entre legisladores que apoyan la precandidatura del expresidente de Antel Gabriel Gurméndez, del novel sector Impacto. En una línea similar, el ministro de Turismo también dijo días atrás, entrevistado por la diaria, que la interna se va a polarizar entre él y Silva.

El diputado colorado Conrado Rodríguez, ex Batllistas, que ahora apoya la precandidatura de Gurméndez, dijo a la diaria que “todos” tienen que ser “muy respetuosos del esfuerzo que están haciendo todos los precandidatos y los militantes del PC”. Subrayó que la campaña recién está comenzando, “falta mucho”, pero opinó que “está más que claro que algunas afirmaciones son más expresiones de deseo que realidades”. Destacó que, en el caso de Gurméndez, este sábado el sector que nuclea a los que apoyan la precandidatura del expresidente de Antel tuvieron un encuentro nacional “con más de 350 dirigentes” de todo el país, y que “muchos de ellos provienen de los diferentes sectores que hasta hace poco eran los únicos que existían” dentro del PC.

Rodríguez dijo que “muchos de esos dirigentes provienen de filas justamente de Ciudadanos o de Batllistas, o gente que hacía algunos años que no hacía política y que antes había estado en Vamos Uruguay” (el sector fundado por el exsenador Pedro Bordaberry). Por lo tanto, subrayó el diputado, la conformación del sector de Gurméndez tiene “una integración plural e importante”, y destacó que nuclea a cuatro legisladores (además de Rodríguez, al también diputado Jorge Alvear, ex Ciudadanos, y los senadores Raúl Batlle, de la Lista 15, y Carmen Sanguinetti, ex Ciudadanos).

En definitiva, “más allá de algunos deseos, la realidad indica que va a ser una interna competitiva”, sostuvo Rodríguez. Agregó que a esta altura de la carrera decir que un candidato puede ganar “no es algo que respete al resto de los candidatos ni algo que se pueda ajustar a la realidad”, porque “queda mucho por recorrer y lo importante es mantener una interna en términos fraternos para que el PC se vea fortalecido”. “Es apresurado decir que la interna del PC se puede polarizar entre cualquier opción”, insistió.

En tanto, el diputado Jorge Alvear, en diálogo con la diaria también se refirió a lo dicho por Peña. En cuanto a las estructuras, subrayó que si se habla del Senado, “Gurméndez tiene la mitad de la bancada de senadores” colorados. Además, destacó que en las internas pasadas el candidato de Ciudadanos, Ernesto Talvi, comenzó a armar su estructura meses antes de la elección y, como era gente nueva, “empezó a trabajar de otra manera y se logró el triunfo”. “Creo que ahora se puede dar a la inversa con Gurméndez, porque hay gente que se suma a la estructura que ya hay, pero es bien abierta y se está trabajando de otra manera”, sostuvo.

Alvear dijo que cuando ya se comienza a hablar “de que se va a polarizar entre Fulano y Mengano es porque quieren que la gente mire solamente esa posibilidad, pero cuando se hace es porque te das cuenta de que no es real”. En cuanto al nombre del sector, Alvear dijo que “ese impacto” que quieren causar “dentro del PC” es ser “realmente una estructura liberal, pero liberal en serio, sin copiar”. “Liberal batllista, que fue lo que hizo el PC históricamente”, finalizó.

En tanto, el senador Raúl Batlle dijo a la diaria que las expresiones de Peña se dan porque en su sector buscan reeditar lo que pasó entre los precandidatos Talvi (Ciudadanos) y Julio María Sanguinetti (Batllistas) en la elección interna de 2019, pero “Silva no es Talvi y Viera no es Sanguinetti; están lejos de eso, aunque puedan ser más o menos el mismo grupo de un lado y del otro”, evaluó.

En cuanto a las estructuras, Batlle sostuvo que Viera es fuerte en Rivera, y el senador Germán Coutinho, que lo apoya, es fuerte en Salto, pero no cree que tengan tanta estructura en el resto del país. “Ciudadanos puede ser que esté más armado, pero se ha ido desarmando también, y en Montevideo y Canelones, los que se han venido con Gurméndez, tal vez sus estructuras sean las más importantes”, expresó.

De todos modos, Batlle sostuvo que “si empezamos a medir las cosas de esa forma, estamos mal”, porque “hay que medir las cosas en términos de ideas, de qué país queremos y demás”, y en términos de “quiénes son los que mejor pueden liderar esa visión colorada dentro de la coalición, para el próximo gobierno”.