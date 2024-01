A fines de enero de 2019, hace cinco años, el entonces precandidato colorado Ernesto Talvi daba inicio a su gira “pueblo a pueblo” en el balneario Costa Azul, prometiendo la eliminación “gradual y responsable” del impuesto a la asistencia de la seguridad social y condenando la “dictadura criminal” en Venezuela. El sábado, un tanto más moderado, el actual precandidato colorado Robert Silva, quien integró la última fórmula del Partido Colorado (PC) junto con Talvi, anunció, también en Costa Azul, el comienzo de su segunda recorrida por el país, que tendrá el nombre “Pueblo a pueblo”.

El expresidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y líder del sector Crece pretende visitar 90 localidades entre febrero y marzo. “Es una gira con más tiempo”, señaló a la diaria el diputado colorado Felipe Schipani, en referencia a la primera gira nacional que hizo Silva a fines del año pasado.

Acerca del despliegue territorial de Silva en comparación a los otros precandidatos del PC, Schipani manifestó: “No sé si les estamos sacando ventaja, nosotros no estamos haciendo la campaña viendo lo que hace el resto. No hay que confiarse. La elección no está ganada, pero creo que vamos bien y tenemos que seguir por este camino”. Por ahora, el extitular de la ANEP compite en la interna con Tabaré Viera, Gabriel Gurméndez, Andrés Ojeda, Gustavo Zubía y Guzmán Acosta y Lara.

Recientemente, en entrevista con la diaria, Viera sostuvo que la interna se va a polarizar entre los principales sectores del PC, Batllistas y Crece, es decir, entre él y Silva. Consultado al respecto, Schipani opinó que actualmente hay “un escenario raro”, con un panorama “muy atomizado”. A su entender, la posible polarización “va a depender mucho de si algún candidato se baja”; de lo contrario, “podemos tener una interna que no necesariamente se polarice, con alguno que quizás se despegue [como Silva] y con más paridad en el resto, ese es el escenario de hoy”, expresó.

El senador colorado Adrián Peña, que también respalda la precandidatura del expresidente de la ANEP, dijo a la diaria que las estructuras “más potentes indudablemente son la de Robert Silva y la de Tabaré Viera”, si bien “no se puede subestimar a ningún candidato” y “todo está abierto”. Afirmó que la estructura “pesa mucho”, sobre todo, en vista de que el PC “no está votando de manera importante” y que el voto no es obligatorio.

Peña reconoció que Batllistas tiene “mucho peso” en Salto y Rivera, lo que le garantiza a Viera “un piso de votación”. No obstante, afirmó que Crece “está presente en todo el país”. Por lo tanto, manifestó: “No digo que se vaya a dar [una polarización], pero no es una locura pensarlo”.

El director de la Granja, Nicolás Chiesa, que también apoya la precandidatura de Silva, afirmó a la diaria que el expresidente de la ANEP “marcó presencia largando primero y claramente es el que está liderando” la interna del PC, según las encuestas. Asimismo, dijo que “es de esperar que quizás no todos los candidatos lleguen hasta el final”. “El tiempo va a decir si todos siguen en carrera o no”, añadió.

En homenaje a Ricardo Pascale

Aparte del lanzamiento de la gira “Pueblo a pueblo”, Silva anunció este sábado en Costa Azul, donde reunió a los principales dirigentes de Crece, que su programa de gobierno se llamará “El Uruguay que nos debemos”, al igual que el último libro del economista y expresidente del Banco Central, Ricardo Pascale, quien falleció el viernes a los 81 años.

Schipani señaló que recientemente Pascale “le había transmitido [a Silva] su apoyo al proyecto que estaba llevando adelante”. Pascale, sostuvo, “había sido muy elogioso con la transformación educativa, de hecho, en su libro habla muy bien del proceso de transformación de la educación”.

Durante el encuentro de Crece en Costa Azul, Silva dijo que Pascale “nos interpela cuando nos dice que necesitamos una política clara de crecimiento a largo plazo” y que “no alcanzan los esfuerzos aislados”, según consignó El País. Afirmó que Pascale “explicó con meridiana claridad que la falta de desarrollo significa menores niveles de vida y menores oportunidades”.

Al término de la reunión, Silva sostuvo en rueda de prensa que Uruguay “debe apuntar a generar oportunidades a partir de una potenciación y un fortalecimiento de la ciencia y la tecnología”. Afirmó que el país tiene que “continuar con la transformación educativa” y al mismo tiempo aumentar su producción “abriendo mercados en el mundo”. En ese sentido, a su criterio, el gobierno uruguayo tiene que “seguir haciendo lo que estamos haciendo”, esto es, “pateando el tarro para que muchos países sepan que aquí está Uruguay, que tiene condiciones ventajosas, [y para que] también vengan inversiones”.

El programa de gobierno será presentado en mayo, a dos meses de las elecciones internas. Actualmente hay 120 técnicos trabajando en 26 áreas temáticas, bajo la coordinación del vicecanciller, Nicolás Albertoni.

José Luis Alonso, exdirector de Ancap por Cabildo Abierto, que se sumó a Crece, dijo a la diaria que “no va a ser sólo un programa, [sino que también] va a ser un plan estratégico de desarrollo país”. Afirmó que el texto propondrá “transformaciones en el área de conocimiento”, con énfasis en “el capital humano” y en “la innovación como dinamizadora del quehacer nacional”.