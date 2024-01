El senador blanco y empresario Juan Sartori se reunió el jueves pasado con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva, a pedido del mandatario. A la salida, el senador le comentó a la prensa que todavía no definió si será precandidato en la interna del Partido Nacional (PN), como lo fue en la anterior elección, que lo dio a conocer, de golpe, en la política uruguaya. Pero, según señaló a la diaria el dirigente Alem García, del sector blanco Todo por el Pueblo, luego de la reunión con el presidente, las posibilidades de que Sartori concrete su precandidatura aumentaron.

García señaló que la reunión entre Sartori y Lacalle Pou fue “lógica”, de las cotidianas que se realizan dentro del PN, y que el “motivo principal” fue “el tema parlamentario”, porque su sector, a través de Sartori, presentó “numerosos proyectos que tratan de solucionar problemas de la gente”, como, por ejemplo, uno relacionado con los alimentos para las personas celíacas, que “están pagando alimentos comunes y corrientes a un precio exagerado”. García lamentó que, por ser presentados por el empresario, estos proyectos “vayan al freezer”.

No obstante, García dijo que no cree que haya “animosidad” contra Sartori, sino que “hay una rutina que viene desde la elección anterior”. Entonces, esa situación le parece que “no contribuye ni siquiera a la gestión del gobierno, porque si alguna de estas iniciativas se hubiera convertido en ley, tal vez hubiera contribuido a la mejor gestión del gobierno”. Por lo tanto, el primer punto de la conversación entre Sartori y Lacalle Pou surgió de la “preocupación” que tienen en el sector por la situación de los proyectos, señaló el dirigente sartorista.

Luego, según García, el segundo tema de la reunión fue la realidad interna del PN. “También ahí hay una preocupación: yo estimo que dentro del PN no son suficientes las candidaturas que existen. Le agradezco al presidente que se haya ocupado de este tema, aunque él, por supuesto, es muy respetuoso de sus limitaciones en materia de actividad política”, señaló el dirigente blanco.

Así las cosas, García subrayó que “en virtud de la reunión del otro día, es altamente probable” que su sector comparezca a la elección interna de junio con candidato propio, que sería, claro está, Sartori, pero indicó que lo van a resolver “en las próximas semanas”. “En lo personal, siempre pensé, desde hace cuatro años, que Juan Sartori debe ser nuevamente precandidato a la presidencia en las internas del PN, para que sea el candidato único del PN. La reunión con el presidente es una ayuda a lo que he pensado desde hace cuatro años. Bienvenida sea la ayuda, pero lo vamos a resolver nosotros”, insistió.

García aclaró que Lacalle Pou “no le recomendó nada” a Sartori, pero “tuvo el gesto, la buena actitud, de expresar su preocupación”, que coincide con la que tienen en el sector de Sartori: “Que no es posible que exista un molino que solamente junte agua para una candidatura”. Por lo tanto, según García, Sartori se fue de la reunión con la idea de que “no existirá solamente un molino que junte agua para el mismo lado”, es decir, que habrá ecuanimidad dentro del PN en cuanto a todos los precandidatos.

Sigue el proceso en la Jutep

A todo esto, falta la conclusión del último de los varios capítulos sobre la situación de Sartori con la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), por no haber presentado la declaración de bienes de su esposa, la rusa Ekaterina Rybolovleva. En noviembre, la Jutep declaró omiso a Sartori y luego el Senado le notificó que le retendría la mitad del sueldo por la sanción, como establece la norma. Más adelante, Sartori presentó un escrito ante la Jutep en el que pidió que se le tenga por presentado en “tiempo y forma” y por “interpuestos” los recursos administrativos de “revocación y anulación”, que se proceda a la “inmediata revocación” del acto administrativo impugnado “y, en caso contrario, se franqueen estas actuaciones ante el Poder Ejecutivo a efectos de que resuelva el recurso de anulación correspondiente”.

Gabriela di Longo, presidenta de la Jutep, dijo a la diaria que el recurso que interpuso el senador ahora está a estudio del organismo. En cuanto a los caminos que puede tomar la Jutep sobre esta medida, la jerarca dijo que si bien todavía no pasó por el directorio, el criterio que tienen “ya está clarísimo” en la resolución que lo declaró omiso, por lo tanto, Di Longo duda de que se modifique, porque implicaría que cambien de posición (o que cambie algún integrante del directorio y, a su vez, tenga otra postura sobre el tema). Agregó que si la Jutep niega el pedido de Sartori, el trámite seguirá en el Poder Ejecutivo y le corresponderá a Presidencia de la República decidir si acepta o no la solicitud de Sartori.

Por último, la jerarca de la Jutep señaló que, en caso de que la situación de Sartori se mantenga igual ante el organismo, es decir, que siga omiso, se le debería aplicar lo que establece el artículo 16 de la ley cristal (17.060) de funcionarios públicos: “Si el intimado no cumpliere de forma injustificada con la presentación de la declaración en el plazo otorgado, no podrá ejercer nuevamente la función pública hasta tanto no presente la declaración omitida”.