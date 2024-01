El senador del Partido Nacional (PN) Juan Sartori se reunió este jueves en la tarde con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva, para conversar sobre diversos temas. Uno de ellos fue la posible precandidatura del empresario, quien todavía no tomó una definición al respecto.

Luego de la reunión, que duró cerca de una hora, Sartori dijo en una rueda de prensa que sabe que “mucha gente está obsesionada ya con las elecciones, pero queda un año de mucho trabajo”, por lo tanto, señaló que con el mandatario conversaron acerca de los “muchos logros que todavía quedan por hacer”. Puso como ejemplo “algunas inversiones importantes” que puede “apoyar” para traer a Uruguay.

“Por supuesto, también estuvimos hablando del panorama político hacia adelante. Me van a preguntar si voy a ser candidato: es una definición que no he tomado todavía, pero estamos analizando. Mi compromiso con el país y la política sigue muy fuerte”, afirmó. Entonces, señaló que con el presidente hablaron sobre cómo “canalizar las ideas, lo que yo quiero aportar en estas elecciones. Pero todavía sin descartar ninguna opción”, insistió.

Consultado sobre si al menos es seguro que será candidato a senador, Sartori dijo que “seguro no hay nada”, sólo que va a “seguir adelante, trabajando muchísimo”. “Puedo ser candidato, puedo terminar apoyando a alguno de los muy buenos candidatos que tiene el PN o tratar de aportar de otra manera en los próximos meses. Yo todavía pienso que me queda tiempo para tomar la buena decisión”, dijo, y agregó que la decisión de ser precandidato “es muy personal” y que si bien puede escuchar a su familia, a los dirigentes y a “la gente en la calle”, al final “uno la toma sólo en función de cómo se siente”.

“Yo soy distinto; he sido un senador y un empresario distinto, soy un político diferente a otros y hago las cosas a mi manera. En eso siempre voy a seguir siendo auténtico y tratar de comportarme como a mí me parece lo más lógico y trabajando siempre duro”, dijo.

Sartori fue consultado por la prensa sobre las diversas críticas que ha recibido, por ejemplo, por sus ausencias en el Parlamento y por estar omiso ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) con la declaración jurada de bienes de su esposa, la rusa Ekaterina Rybolovleva. El senador contestó que sigue en la política porque tiene “un compromiso personal muy fuerte” y que las “chicanas” nunca fueron un “problema para seguir adelante”.

Sartori dijo que ya presentó ante la Jutep “absolutamente todo” lo que tiene para presentar, y que ya le retuvieron la mitad del sueldo, según lo establece la ley, por lo tanto, para el senador “es un tema que está terminado” y “no hay chicanas administrativas que puedan seguir adelante”. Sobre su poca presencia en el Parlamento, dijo que ha “trabajado más que ninguno”, ya que “lo importante son los resultados, no calentar asiento horas en el Senado, sino cuánto uno pudo aportar, pudo presentar y qué visión distinta trajo ahí adentro”.