Hace menos de un mes que el Partido Nacional (PN) alcanzó las firmas para avanzar hacia un plebiscito que habilite los allanamientos nocturnos, una propuesta que genera divisiones en el sistema político, pero que, ante los hechos de violencia vinculados a la seguridad en los últimos días de 2023, adquiere notoriedad y comienza a instalarse como un tema de agenda.

Sin embargo, desde el Frente Amplio (FA) creen que la propuesta, impulsada por el senador del PN Carlos Camy, es una “operación de marketing” más que “una verdadera voluntad de resolver los temas”, o al menos así lo definió el senador frenteamplista y precandidato a la presidencia Mario Bergara, al ser consultado al respecto en una rueda de prensa.

Bergara dijo que si bien es algo que “ya se discutió en 2019”, sí está a favor de los “allanamientos que no sean de hogares”, lo que implica “avanzar en el terreno legal por la vía de delimitar la definición de hogar y habilitar entonces los allanamientos con orden judicial de lugares que no sean estrictamente hogares”, sino sitios “donde se comercializa o se almacena droga”, pero eso implicaría un “proceso de diálogo” que “ni siquiera se ha iniciado”.

¿Otro frente?

El de los allanamientos es, por ahora, el único plebiscito que se votará junto con la primera vuelta de octubre, mientras que el impulsado por el PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social y el de reestructuración de deudas que lleva adelante Cabildo Abierto, aún están en la fase de recolección de firmas. Por otro lado, el diputado Eduardo Lust quiere modificar los criterios para elegir al fiscal de Corte a través de un plebiscito y el Movimiento Uruguay Soberano busca cambiar las condiciones de los contratos entre Uruguay y las megaempresas.

A todo esto hay que sumarle la campaña electoral per sé, lo que dejará varios frentes abiertos para los partidos y los candidatos. De todas formas, para el senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía, el de los allanamientos no es “un frente” porque “primero, van a haber muchos plebiscitos en la vuelta” y probablemente “no prospere ninguno”; “segundo” porque “esto ya fue consultado ante la ciudadanía y ya no hubo acuerdo”, según dijo a la diaria.

Respecto a la medida en concreto, Mahía sostuvo que lo que se debe hacer es “mejorar la gestión”; con esta propuesta “no se están teniendo en cuenta las garantías ciudadanas” lo que lleva a “perder la perspectiva”.

Al ser consultado por la diaria, el senador de la Vertiente Artiguista Eduardo Brenta opinó que no se trata de “un elemento que mejore las condiciones de lucha contra el narcotráfico”, además de generar “situaciones de alto riesgo hasta para la propia policía” que “en muchos casos comete errores que luego tienen consecuencias importantes”. Por esto, para Brenta, parece ser “una medida de corte electoralista dado el fracaso del gobierno en materia de seguridad”.

“Está claro que estas medidas puntuales no constituyen soluciones de fondo a problemas que son transversales a la sociedad, de una profundidad que el gobierno nunca entendió”, sostuvo Brenta, que dijo no atriburile “una importancia suficiente” al plebiscito en la campaña siempre y cuando el FA sea “capaz de explicarle a la gente que no es por este camino, que es por el camino de un abordaje integral”.

En tanto, el diputado y secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila opinó en diálogo con la diaria que la propuesta “es un manotazo de ahogado, que apela a un atajo probadamente ineficaz”. Agregó que las soluciones pasan por “combatir frontalmente el lavado de activos e impulsar un plan integral de prevención del delito” y así ir “fortaleciendo las comunidades y el espacio público” para “reducir las desigualdades que son caldo de cultivo de la violencia, transformando la política carcelaria”.

De acuerdo con Civila, llevar el tema a una consulta popular “se parece bastante a una maniobra distractiva” para “desplazar a un segundo lugar la discusión sobre la seguridad social”, además de “disimular el rotundo fracaso del gobierno en materia de seguridad con humo, prometiendo otra falsa solución”.

Nane: hay “momentos y momentos” para “analizar algunos aspectos”

En diálogo con la diaria, la senadora Silvia Nane entendió que hay “un contexto coyuntural” y hay “momentos y momentos para analizar algunos aspectos”. Hoy en día, señaló, “estamos en un momento donde el narco ha avanzado muchísimo, avanza en la territorialidad del día a día, compra pelotas para el club de baby fútbol y le paga a los vecinos la factura de la luz que los vecinos no pueden pagar” mientras que “se ha retirado el Estado”.

Con este caldo de cultivo, “generar confianza en quien va a ejecutar esos allanamientos es crucial para la población”, pero, de acuerdo con la senadora, “quienes lo proponen son personas que permanentemente ponen en duda las cualidades de la justicia”. Tienen a “un [Alejandro] Astesiano que repartía usuarios y contraseñas para entrar al sistema de gestión policial”, al exdirector del exComcar “involucrado en un caso con un exsenador de la República procesado” y a “un narco que habla en prime time diciendo que es un padre de familia y un romántico que le que le dedica canciones a su mujer”.

“En todo ese contexto, ¿está la confianza de la población para que cuando este tema se plantee se pueda dar un debate en el que uno no mire todas esas condiciones?”, se preguntó Nane, que entendió que no se puede discutir hoy en día el tema “con un Ministerio del Interior que no ha dado pie con bola”.