Con las elecciones del 27 de octubre cada vez más cerca, las consultoras aprovechan para hacer sus últimas encuestas sobre intención de voto de los presidenciables y de los dos plebiscitos que se someterán a consulta popular: el de la seguridad social, impulsado por el PIT-CNT, y el de allanamientos nocturnos, propuesto por el Partido Nacional (PN).

En este caso, la consultora Opción divulgó en Telenoche los resultados de su informe de opinión pública sobre la intención de voto del plebiscito de la seguridad social.

El informe arrojó que 44% no lo votaría, mientras que 37% sí pondría en el sobre la papeleta blanca y negra. En tanto, 19% respondió que no sabe o no contesta.

A su vez, Opción relevó el grado de conocimientos de los consultados sobre el tema: 19% indicó que está “muy informado”, 45% “algo informado”, 31% “nada informado” y 4% no sabe o no contesta.

Entre los que señalaron estar muy informados, 40% votaría el plebiscito, 59% no lo haría y 1% no sabe o no contesta. De los que están “algo” informados”, 38% lo votaría, 47% no lo haría y 15% no sabe o no contesta. Por último, de los que están “nada” informados, 39% lo votaría, 24% no lo haría y 36% no sabe o no contesta.

Según la intención de voto partidaria, 53% de los que votarían al Frente Amplio (FA) lo votaría, mientras que 29% no y 18% no sabe o no contesta. Entre los potenciales votantes del PN, 23% votaría el plebiscito, 66% no lo haría y 11% no sabe o no contesta, y entre los potenciales votantes de otros partidos de la Coalición Republicana (CR), 20% lo votaría, 61% no lo haría y 19% no sabe o no contesta.

En cuanto a los potenciales votantes de otros partidos que conforman el menú electoral, 36% lo votaría, 33% no y 31% no sabe o no contesta.

De acuerdo con lo que indica Opción, el porcentaje total de quienes acompañarían el plebiscito en octubre, de 37%, está 13 puntos por debajo del umbral requerido para su aprobación. Señala, además, que en comparación con la encuesta anterior la intención de voto descendió cuatro puntos.

A su vez, indican que el contexto actual “también muestra un leve incremento [de la población] que se percibe algo o muy informada y una caída de la que se considera nada informada sobre el tema”. Si bien señalan que “la información declarada sobre el tema no afecta el porcentaje de apoyo a la iniciativa, que en todos los casos se encuentra cercana o algo por debajo del 40%”, explican que “a mayor nivel de información, mayor el rechazo a la iniciativa y menor el porcentaje de indecisos”.