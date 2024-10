Opción Consultores presentó este jueves en Telenoche los resultados de sus últimas encuestas sobre los plebiscitos que se votarán este domingo junto a la elección nacional. En el caso del plebiscito de allanamientos nocturnos, la medición arroja una intención de voto de 54%, la más baja desde abril, cuando alcanzaba 75%. En tanto, 36% declaró que no lo votará, mientras que 10% no sabe o no contesta.

Al discernir por simpatía política, se puede observar que 83% de quienes dicen que votarán al Partido Nacional declaran que pondrán la papeleta amarilla, así como 71% de los probables votantes de algún otro socio de la coalición. En tanto, entre los que declaran que votarán al Frente Amplio, sólo 34% piensa poner la papeleta del Sí.

Esta “nueva caída en sus niveles de apoyo” deja a la iniciativa oficialista “en zona de alta incertidumbre”, afirma el análisis de Opción.

En cuanto al plebiscito de la seguridad social, que impulsan el PIT-CNT y otras organizaciones sociales, 38% del electorado votaría afirmativamente, mientras que 48% no pondría la papeleta blanca en el sobre y 14% permanece indeciso. Esto ubica a esta iniciativa 12 puntos por debajo de lo requerido para su aprobación. “De este modo, el plebiscito cuenta con una muy baja probabilidad de ser aprobado”, señala la consultora.

La encuestadora señala también que “en los últimos cuatro meses el apoyo ha fluctuado entre 37% y 41%, lejos del nivel necesario para la aprobación”, y que la baja de 19% a 14% de los indecisos en octubre se refleja, “principalmente, en una suba del porcentaje que no votaría el plebiscito”.

Entre los votantes de los partidos de la coalición, la propensión a votar el plebiscito es baja –18% entre los blancos y 22% entre los votantes de otros partidos–, mientras que entre los votantes del FA asciende a 57% y sólo 27% no pondría la papeleta blanca.