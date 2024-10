Por cuarta vez en este período de gobierno, el Frente Amplio (FA) interpela este lunes a las autoridades del Ministerio del Interior. El actual ministro Nicolás Martinelli comparece desde las 11.00 ante la Comisión Permanente del Parlamento para dar explicaciones sobre la muerte de seis personas privadas de libertad en la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar) en un incendio intencional, así como también sobre las denuncias públicas de ingresos de menores de edad a las visitas de agresores sexuales en la cárcel de Punta de Rieles.

“Yo no vengo a tirarle muertos encima a nadie”, manifestó al inicio de su intervención la encargada de la interpelación, la diputada del FA Bettiana Díaz. Dijo que “enrostrarse muertos no es el debate que hoy necesita la sociedad uruguaya” y, en ese sentido, adelantó que no exigirá “ninguna renuncia” al término de la interpelación, porque “esto no se soluciona pidiendo renuncias”, sino “conociendo a fondo los motivos por los cuales llegamos a instancias como estas después de situaciones fatales que se repiten una y otra vez”.

El asesinato de seis personas privadas de libertad en la última semana de setiembre fue el segundo caso en menos de un año: en diciembre del pasado año, seis presos murieron en otro incendio intencional, también en el ex Comcar.

Al respecto, Díaz cuestionó “la ausencia de medidas para prevenir que esto no siga pasando una y otra vez”. Sobre el último caso, dijo que “en ese momento había 813 personas en un módulo que tiene menos de 400 plazas”, y en simultáneo “había pocos efectivos policiales, en el mejor de los casos, cinco, seis o siete”.

Díaz dijo que estos homicidios no son “hechos aislados” dado que “responden a problemas estructurales”. Afirmó que la situación “está cada vez peor” y aseguró que “en los últimos años ha ocurrido un profundo deterioro del sistema penitenciario en nuestro país”.

Dicho esto, la diputada del FA contrastó números de la actual administración con los de gobiernos frenteamplistas. Señaló que la tasa de prisionización -que mide la cantidad de personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes- aumentó 60% durante los 15 años de gobierno del FA, mientras que en este período de gobierno aumentó 32%, “acelerándose obviamente la tendencia”.

Según el último informe del comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, la tasa de prisionización en Uruguay es de 435, una de las más altas del mundo. Actualmente hay 15.767 personas privadas de libertad en el sistema carcelario, de las cuales 92% son varones.

Con relación al hacinamiento del sistema penitenciario, la legisladora del FA señaló que el promedio de personas privadas de libertad por cada 100 plazas penitenciarias saltó de 95 a 120 entre 2019 y 2023. Esto, sostuvo, “ha derivado en una situación crítica”, que conlleva a que “muchas cárceles de nuestro país son tierra de nadie”. “Se cierran unidades con candado y se pierde totalmente el control sobre lo que pasa ahí adentro”, agregó.

En cuanto a las denuncias públicas de la presencia de menores de edad durante las visitas que reciben ofensores sexuales en la cárcel de Punta de Rieles, Díaz denunció que estos ingresos, que corresponden a “los familiares de estos presos”, se realizan “sin supervisión ni custodia”; en tal sentido, advirtió sobre el riesgo de que haya una revictimización de “las personas que han pasado por situaciones vinculadas al abuso sexual”.