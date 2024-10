La tarde de este martes parecía tranquila en lo que a la campaña electoral se refiere, hasta que el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, denunció a través de su cuenta de X una “campaña sucia y de fake news por parte de Yamandú Orsi”, el candidato del Frente Amplio (FA), en su contra. “Están gastando miles de dólares para enchastrarme y ensuciar la campaña. Es un acto de cobardía. No debate, pero su asesor Mario Riorda inunda las redes de campaña sucia y fake news contra mí. Quieren evitar a toda costa que pasemos al balotaje”, sostuvo.

Una hora después, Ojeda brindó una conferencia de prensa en la sede de su campaña, junto con su compañero de fórmula, Robert Silva -que no habló-, para ampliar la denuncia pública. Sostuvo que alguien puso “miles de dólares en Youtube para pautar una campaña sucia, negativa, de enchastre, tratando de poner noticias negativas de un candidato para que todo el mundo las vea”, que en este caso “ni siquiera son del todo ciertas”.

Agregó que la acción está “orquestada, coordinada y debidamente planificada”. Dijo que hay una página con “muchos videos” contra él, que en su mayoría son sobre su “vida personal”. Por ejemplo, mencionó “notas muy viejas”, como una de su exesposa Natalie Yoffe hablando sobre su divorcio, las que, de hecho, motivaron “un descargo de ella en estos días”, pidiendo que no se utilicen con fines políticos. Aparte, dijo que circularon “notas sobre un presunto noviazgo”. “Han utilizado a terceras personas que no tienen nada que ver con nada para intentar atacar una campaña electoral que viene en ascenso”, sostuvo.

Ojeda aseguró que al “revisar” las publicaciones se dieron cuenta de que detrás de esto estaba la empresa argentina Quarq, y vieron un video, “pautado por la misma Quarq, en el que se promovía y hablaba en primera persona un estratega electoral argentino que se llama Mario Riorda, que integra, desde hace tiempo, la mesa chica de decisiones del candidato Yamandú Orsi”.

Entre los videos a los que se refiere Ojeda hay uno en el que se informa sobre una supuesta novia del candidato colorado que “caza animales por deporte en todo el mundo”, y se mezcla esa parte con el spot de campaña de Ojeda sobre el bienestar animal. En otro de los videos se cita a Yoffe diciendo: “Nunca conocí a la persona que tenía a mi lado”.

Hace pocos días, Yoffe hizo una aclaración a través de sus redes sociales, en la que escribió que la entrevista en cuestión y “fragmentos de la misma” que están circulando corresponden a una nota para el programa Hacemos lo que podemos, de junio de 2023. Agregó que su intención, en su momento, fue “dejar en claro” que inició el divorcio por su “sola voluntad” y obtuvo la sentencia de divorcio en diciembre de ese mismo año (2023). “Pido y agradezco, a quienes corresponda, que no utilicen mi nombre ni mi imagen para hacer campaña política en contra de ninguna persona”, finalizó Yoffe.

Ojeda no descarta “hacer alguna denuncia al respecto en Uruguay y Argentina”

“Si fuera el FA, tampoco querría que yo pase al balotaje. Porque, evidentemente, una campaña sorpresiva, que puede reformularlo todo a partir del 28 de octubre, no es algo que yo querría”, dijo Ojeda en la conferencia. Además, subrayó el “tremendo acto de cobardía de quienes hasta hace unos días se quejaban públicamente de un programa de televisión en el que se utilizó una inteligencia artificial para simular un debate con declaraciones de un candidato”, es decir, Orsi, en el cual él participó. “Decían que eso era un atentado a la democracia. Acá los descubrimos. Les cuento más: Mario Riorda, rápidamente, dio de baja el video en el que él aparece, y dio de baja su cuenta de Youtube que aparece linkeada en Instagram. Hoy es un punto de inflexión en esta campaña, y la conclusión más clara que tengo es que Yamandú Orsi no nos quiere en el balotaje”, insistió.

Ojeda dijo que “probablemente” desde el FA salgan a decir “que esto está montado por otra persona para que parezca que son ellos”, porque “poner un video así parece burdo”. “Yo creo, francamente, que hoy Orsi y su comando electoral tienen que darle explicaciones a la ciudadanía, porque enchastrar públicamente a un candidato en cuestiones personales y usando a terceras personas, que nada tienen que ver con la campaña electoral, es una bajeza, una mezquindad y un acto de cobardía”, insistió.

Ojeda agregó que “esto transgrede un límite que Uruguay no está acostumbrado a ver”, y por eso tiene “sentimientos encontrados, entre enojo y tristeza”. Además, dijo que no descarta “hacer alguna denuncia al respecto en Uruguay y Argentina”.

Consultado por la prensa, Ojeda aclaró que en parte del contenido que se publicita “hay noticias de prensa que no son falsas, solamente son viejas, y son pasadas como de ahora”, como lo dicho por Yoffe, pero “si lo pasan por nuevo siendo viejo, hay un componente de falsedad”. “Yo he dicho públicamente que soy soltero. Que después, en algún programa de televisión se me vincule con... Este año debo haber tenido tres rumores ya. Si por cada rumor van a hacer una radiografía de la vida de la persona, me van a condenar a morir soltero”, finalizó.

Orsi dijo que Ojeda “tiene todo el derecho del mundo” a reclamar por supuesta “campaña sucia”

El candidato del Frente Amplio habló este martes por la noche sobre la acusación que lanzó su competidor del PC. “Tiene todo el derecho del mundo a reclamar”, aseguró Orsi en una nota a Telemundo en las afueras del estadio Centenario. “No se puede hacer una campaña sucia; si hay una campaña sucia, la tiene que combatir”, apuntó el frenteamplista.

Sobre la acusación directa que hizo Ojeda en su contra, Orsi dijo que “no tiene idea”. “Que haga lo que quiera, estamos en campaña”, sentenció.

Por su parte, según consignó El País, el comando de campaña del candidato frenteamplista negó la veracidad de la denuncia. “Miente descaradamente”, dijo el coordinador de la campaña de Orsi, Alejandro Sánchez.