Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos hizo pública, a través de sus redes sociales, una resolución del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) en la que prorrogan por 20 días hábiles, contados a partir del 10 de diciembre, la solicitud de acceso a la información realizada por la asociación, cuyo objetivo es obtener más detalles sobre la orden que dio el gobierno a las Fuerzas Armadas (FFAA) para que entreguen información sobre el paradero de restos de detenidos desaparecidos.

Además del documento del MDN, la asociación publicó un comunicado en el que cuestiona que “si la orden efectivamente ocurrió, ¿por qué la prórroga?” y “¿por qué no se nos hace entrega de esta información si la misma estaba en su poder?”. “¿Dónde está la orden dada a las Fuerzas Armadas”, remarcaron.

El 17 de noviembre, Madres y Familiares hicieron la solicitud de acceso a la información, después que la exfórmula presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, le comunicara que el actual gobierno ya había ordenado a las FFAA que les brinden información sobre sus familiares, que siguen desaparecidos.

Previo a la solicitud, el 6 de noviembre, la asociación se reunió con el ministro de Defensa, Armando Castaingdebat. En esta reunión, el titular de la cartera les confirmó a los familiares la existencia de la orden que mencionó Delgado, la cual surgió del ministerio junto con Presidencia. A su vez, les comunicó que la respuesta de las FFAA fue que “no había” datos sobre los desaparecidos.

Por lo tanto, según indicó en una rueda posterior a la reunión Ignacio Errandonea, integrante de la asociación, el pedido de acceso es “para saber más sobre la orden, en qué fecha fue dada y cuáles fueron las respuestas”. Una vez que obtengan esa orden, continuó Errandonea, se evaluarán los pasos a seguir.

Además, destacó que las FFAA “no contestaron lo que deben contestar”, y que no se trata de que no tuviesen la información, ya que a Madres y Familiares le “consta” y “tiene pruebas” de que la tienen. “Si la orden fue que proporcionen toda la información que posean y las Fuerzas Armadas dicen que no la tienen, ahí hay una desobediencia clara, pero no quiero prejuzgar, queremos saber bien el contenido [de la orden y las respuestas]”, aclaró.