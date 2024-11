Víctor Björgan Barrios habló con Informativo Sarandí luego de que se conociera que el gobierno decidió desvincularlo de su cargo de director de Cooperación de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado del Uruguay (SIEE) por su apoyo a la candidatura de Yamandú Orsi.

Björgan aclaró que su cargo, que sostenía desde 2020, era un “contrato de arrendamiento de servicios”, y no era un cargo de “confianza política”, por lo que no se puede decir que falló en este sentido con el Poder Ejecutivo.

El nacionalista también se refirió a la línea de tiempo de lo sucedido y confirmó que el viernes pasado, dos horas después de dar a conocer su apoyo y adhesión como técnico al equipo de seguridad de Orsi —“continuando y conservando mi condición de blanco”, aclaró—, recibió una llamada por parte del director de la SIEE, Álvaro Garcé, quien le manifestó que “personalmente estaba conmovido, molesto por esta situación” y mencionó que el candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, lo había llamado, dijo Björgan.

En este sentido, según Björgan, Garcé le dio dos opciones, que renunciara al cargo o, de lo contrario, se le rescindiría el contrato. Desde ese momento, se le ordenó a Björgan retirarse de la oficina de la Torre Ejecutiva y este martes recibió un mail de la SIEE en el que formalizaban la desvinculación.

Björgan afirmó que planteará un recurso administrativo porque considera que es “escandaloso y que fue una decisión que el gobierno tomó en caliente”. “El gobierno, confunde las cosas porque, en definitiva, no puede tomar decisiones de acuerdo al color y opinión de los ciudadanos. No se puede echar a un ciudadano porque vote A o B o C, así como así”, opinó.

También en diálogo con el medio citado, Garcé expresó sobre la situación que “no es posible que alguien trabaje para el gobierno y asesore a la oposición”, ya que “resulta absolutamente incompatible trabajar en un círculo de confianza como lo es una secretaría de inteligencia y al mismo tiempo estar en campaña política”. Además, afirmó que la ley de inteligencia no lo permite, “prohíbe a los órganos de inteligencia realizar manifestaciones que puedan influir en la opinión pública”.

Consultado sobre si la desvinculación fue provocada por un llamado de Delgado, Garcé desmintió “terminantemente” que haya existido la llamada mencionada por Björgan. “Delgado nunca intervino en este tema y me toca a mí, como director de esta secretaría, hacerme cargo de las decisiones y yo actúo de buena fe, en este caso aplicando la ley, y si entiendo que hay una incompatibilidad entre trabajar para el gobierno y hacerlo al mismo tiempo para la oposición, tengo que actuar en consecuencia”, dijo Garcé.

En cuánto a si consultó la decisión con el presidente Luis Lacalle Pou, Garcé declaró que “no hay decisión trascendente que no sea tomada en consulta con el presidente de la república”. Según consignan los medios, el presidente dijo en rueda de prensa que él mismo fue quien pidió el cese de Björgan por pérdida de confianza.