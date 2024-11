El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, respondió al cuestionamiento del expresidente José Mujica sobre la moto de 50.000 dólares que ha usado públicamente.. Hay que “bajar la pelota” y “no dar manija”, sostuvo el mandatario.

En rueda de prensa en la localidad de Perseverano, Lacalle Pou opinó que “el ruido, el subir el volumen, creo que no ayuda”, y llamó a “no dar manija y que la gente decida a quién va a acompañar”.

“Yo sé decir cosas. Hace años que no grito, seguramente sepa gritar. Hace muchos años que no insulto, seguramente me salga algún insulto”, dijo el presidente, y destacó que si un gobernante no puede unir, no puede hacer nada, por eso “hay que mantener la calma”.

“Es baqueano el hombre, ¿no? Por algo supongo que lo hizo. Yo también me estoy poniendo un poco baqueano”, opinó sobre los dichos de Mujica. El presidente afirmó que termina el gobierno “sin haber levantado el volumen y sin haber hablado mal de nadie”, y aunque “la sangre calienta en estos días”, el tema está “en el termostato”.

Consultado sobre su inasistencia a la cumbre del G20 realizada en Brasil, Lacalle Pou respondió: “Tenía que estar acá en Perseverano. Acá tenía que estar, en G20 era un invitado”. El mandatario manifestó que si bien sabe que van “las grandes potencias”, el canciller fue a representar a Uruguay, y “seguramente de muy buena manera”.

Lacalle Pou sobre el diálogo social: “No es sólo ‘vamos a convocar’, es ‘vamos a ver qué hacemos’”

Consultado sobre si sería bueno que quien gane el gobierno convoque a mesas de trabajo a referentes de la oposición, el presidente opinó que “hay que ponerse de acuerdo primero. No es ‘vamos a juntarnos y después ver qué hacemos’”.

Consideró que en cuanto a la colaboración con la oposición, hay algunas experiencias positivas, en las que se hizo un trabajo importante, y otras negativas. Entonces, “no es sólo ‘vamos a convocar’, es ‘vamos a ver qué hacemos’”, dijo el presidente.

Lacalle Pou sostuvo que comparte el espíritu de “unir” y que “cuanta más gente esté arriba del barco, cuanta más gente reme en un sentido, mejor”, principalmente en un escenario sin mayorías parlamentarias en la Cámara de Representantes como el que tendrá la próxima legislatura.