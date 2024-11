Orsi: "Cada cual que gaste la plata como quiera"

En una rueda de prensa, el candidato del FA, Yamandú Orsi, fue consultado sobre la crítica de Mujica al presidente Lacalle Pou por el costo de su moto y dijo: “Cada cual que gaste la plata como quiera”.

Además, sobre los cuestionamientos a Mujica por tratar como un “repuesto” a la candidata a la vicepresidencia, Carolina Cosse, Orsi sostuvo que no comparte los dichos de Mujica, “como tantas cosas no he compartido de viejo [...] Siempre he tenido mis coincidencias en los temas centrales y en la forma de expresarse no siempre coincido”, afirmó.