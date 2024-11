El candidato de la coalición de gobierno, Álvaro Delgado (Partido Nacional), fue entrevistado esta mañana en En perspectiva, donde profundizó acerca de los mensajes y las estrategia de su campaña en la recta final hacia la segunda vuelta de este domingo 24 de noviembre.

Delgado explicó que el eslogan de campaña que adoptó tras las elecciones de octubre, “el próximo presidente para un país en marcha”, quiere transmitir que él es “la cara visible de la continuidad de un rumbo”, y se desprende del eslogan que hacía referencia al “segundo piso de transformaciones”. “En cada uno de los ejes tenemos una propuesta para un segundo piso de transformaciones, para hacer no más de lo mismo, sino mejor de lo mismo”, con el objetivo de que “Uruguay sea el país más desarrollado de América Latina”.

Consultado sobre la falta de mayorías parlamentarias que un eventual gobierno suyo enfrentaría, el candidato aclaró que nadie tiene mayorías, si bien el Frente Amplio (FA) cuenta con mayoría en el Senado, y a su entender ese fue un mensaje de la ciudadanía: “Pónganse de acuerdo”. “Lejos de ser una traba, es una oportunidad” para tratar de ser mejores como país, consideró Delgado.

Para el candidato, el nuevo paradigma en el Poder Legislativo implicará “poder sentarnos a acordar algunas cosas” y que todos tengan que “cambiar el chip”. Delgado cuestionó al FA sobre este punto y sostuvo que “en los 15 años que fueron gobierno utilizaron la mano de yeso [...] [y] cuando fueron oposición el chip fue oponerse a todo. Ahora ojalá entiendan el mensaje y cambien la confrontación por la colaboración”.

También consideró que “es más importante que nunca tener la Presidencia de la República”, ya que desde allí se puede “articular los acuerdos”, “podés enviar o no proyectos de ley que sólo tienen iniciativa privativa del Poder Ejecutivo”, y “puedes manejar directamente el presupuesto actual con los ajustes correspondientes”, dijo Delgado.

En cuanto a los tipos de acuerdo a los que puede llegar con la oposición y en qué medida no afectarán sus propias propuestas, el candidato manifestó que primero hay que dejar “que pasen las elecciones”. Por otro lado, dijo, aspira a que el cambio de chip se dé y que el FA no decida “bloquear el Uruguay”.

“Hay algunos temas en los que seguramente tengamos más acuerdo [...] [mientras que] en otros, todos tenemos que cambiar ese chip y decir: ‘Este era tu programa y este es mi programa, tratemos de buscar un punto intermedio’”, apuntó Delgado sobre las negociaciones con el FA, y aseguró que “acá va a haber gobernabilidad, yo creo que habrá madurez política de parte de todos”.

Consultado sobre si considera contraproducente mantener una postura tan confrontativa hacia la oposición, el candidato oficialista consideró que “no dejan heridas” ese tipo de discursos y lo que importa es quién está preparado para gobernar, quién tiene propuestas, equipo y es creíble. “Estoy convencido de que cuando te toca gobernás para todos, y el camino que elegís para ganar es el que te legitima a gobernar para todos”, sostuvo.

Sobre el FA, opinó que no es el mismo de antes y que, por el contrario, está “mucho más desbalanceado”, “se vació de centro político” y su principal acuerdo es “consigo mismo”. Delgado apuntó que “el MPP ―Espacio 609― se quedó con todo” y ahora “lo que importa es el programa del MPP, no el del FA”. Además, afirmó que no tiene los “cortafuegos” que tenía antes: Tabaré Vázquez y Danilo Astori.

“El FA hoy no tiene liderazgo y es muy probable que mañana, si llega a ganar Yamandú Orsi, ocurra un escenario parecido al de Alberto Fernández en Argentina: seguramente sea él quien firme, pero no quien mande”, dijo Delgado.

Para Delgado, “es normal” que él hable del FA porque “es hoy la coalición de partidos políticos que está disputando la presidencia con esta coalición [republicana]”. En ese sentido, afirmó que, si bien su primer objetivo hacia el balotaje es “que ese 47,5% que votó a la coalición la siga votando”, también tiene que “ir por el 10% que no fue a votar” y está “convencido [de] que muchos que votaron al FA no se sienten representados”.

Leé más sobre esto: ¿Cuáles fueron las palabras más utilizadas por Delgado y Orsi durante el debate?

Complemento solidario para las 140.000 personas que cobran la jubilación mínima

Hacia el final de la entrevista, el candidato fue consultado sobre su propuesta para los adultos mayores, que contempla el pago de un suplemento anual para las jubilaciones mínimas en el entorno de 4.000 y 8.000 pesos anuales.

Delgado afirmó al respecto: “La pudimos hacer ahora porque el plebiscito no salió” y negó que con esta propuesta busque captar al 38% de la población que votó por el Sí a la reforma de la seguridad social: “Siempre hay mensajes cuando la gente vota, pero no era teledirigido a ese núcleo, era a los jubilados en general”, afirmó.

Sostuvo que su propuesta tiene “un sentido parecido” al objetivo de equiparar las pensiones y jubilaciones con el salario mínimo nacional de la reforma, “pero va en un sentido de un suplemento solidario porque es legal”, dijo.

El candidato del FA, Yamandú Orsi, discrepó con esta medida durante el debate: “No estoy de acuerdo con sólo dar una partida única, sino que estoy de acuerdo con generar que las jubilaciones de este país, al final de este período, logren equiparar a los salarios mínimos”, manifestó Orsi.

Para Delgado, están “en la misma lógica, quizás los caminos son diferentes”. Considera que su camino es “mucho más práctico y es absolutamente legal, por eso lo hicimos por partida adicional”.

Rafael Radi al frente de la ANII

Delgado reafirmó lo dicho durante el debate y sostuvo que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) debe funcionar como un “gran paraguas” que regule todas las políticas en esa materia, y en ese sentido debe tener a alguien al frente que “de por sí sea una persona respetada y por fuera de las cuotas políticas”.

En ese sentido, puso “como ejemplo” al presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi, pero aclaró que no fue un ofrecimiento del cargo. Sin embargo, manifestó que “mañana capaz que se genera esta iniciativa que estamos proponiendo” y se lo proponga. “Pero ojalá se lo digamos todos los partidos, me encantaría que en esto nos unamos todos los partidos. Seguramente le metamos un poco más de presión [a Radi]”, expresó.