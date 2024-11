Por primera vez, a siete días de la segunda vuelta, Yamandú Orsi prometió que en un eventual nuevo gobierno del Frente Amplio (FA) no habrá aumentos de impuestos. “No vamos a aumentar los impuestos”, manifestó el candidato del FA en el debate presidencial, y señaló que la fuerza política buscará simplificar el esquema tributario vigente.

Aunque en las bases programáticas del FA se prevé “avanzar en la transformación del sistema tributario” mediante una reducción de los impuestos al consumo y un fortalecimiento progresivo de los impuestos a la renta, el patrimonio y “el gran capital”, Orsi aseguró este domingo en el debate que no aumentará la carga impositiva en caso de llegar al gobierno, en línea con lo que ha expresado durante la campaña electoral el candidato del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado.

En el mismo bloque sobre economía, inserción internacional y producción, Delgado afirmó que en este período de gobierno Uruguay logró “la mejor calificación [crediticia] en la historia de Uruguay”, así como “el salario real más alto en 49 años” y un “récord de personas trabajando”.

“Este es el Uruguay real, este es el Uruguay palpable que este gobierno a pesar de las cinco crisis logró encaminar con mucha fuerza, ordenando la economía, siendo responsables y teniendo una regla fiscal que el propio FA no acompañó”, expresó Delgado.

Salud y Ripoll

En el primer eje temático, sobre desarrollo humano, enfocándose en salud, Orsi dijo que el crecimiento poblacional ha hecho que mucha gente haya decidido ir a vivir a la costa, por tanto, “es necesario construir, de una vez por todas, un hospital de referencia, entre Montevideo y Maldonado, en la costa de Canelones”. Esto es algo que fue bien visto por Delgado, quien señaló: “Coincidimos en el hospital de la costa, es necesario, claro que sí”.

Siguiendo con salud, Orsi preguntó por qué en este período de gobierno “se dejó caer Casa de Galicia y Delgado dijo que se quedó con “gusto a poco” por no saber “por qué ningún referente del FA fue a la inauguración del Hospital del Cerro”. Por último, subrayó que a Valeria Ripoll, su compañera de fórmula, la eligió él, no “se” la eligieron y “tampoco es un repuesto”. Esto último fue una referencia a las declaraciones del expresidente José Mujica en entrevista con El País, en la que señaló que la incorporación de Blanca Rodríguez al FA fue un “repuesto” por si Carolina Cosse no quería ser candidata a vicepresidenta.

Jubilaciones

En el eje relativo a mercado laboral y seguridad social, en línea con lo que plantean las bases programáticas del FA, Orsi fue un paso más allá al decir: “Voy a permitir que quienes quieran jubilarse a los 60 años puedan hacerlo”, y agregó: “Que quede claro: no vamos a derogar las AFAP [Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional], la ciudadanía laudó; lo que la ciudadanía lauda, hay que cumplirlo, pero eso no implica que no tengamos que revisar cómo está marchando nuestro sistema de previsiones”. Por lo tanto, insistió que propone la jubilación a los 60 “y el que quiera seguir trabajando, que tenga los estímulos para que así pueda hacerlo”.

Educación e innovación

En el bloque de educación e innovación Orsi sostuvo que el “desarrollo de un país se logra con acceso al conocimiento y se necesita una educación de calidad”. En esa línea, dijo que en un eventual gobierno del FA la intención es “acercar mucho más el Ceibal con la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] y ahí centrar toda la atención en la inteligencia artificial”. También afirmó que se propone crear en Presidencia una “secretaría para liderar la inversión y el desarrollo”.

Delgado, por su parte, manifestó que es necesario darle “más presupuesto” a la innovación y ese es “el compromiso para el desarrollo”, así como potenciar la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y poner “al frente a alguien como Rafael Radi [exintegrante del Grupo Asesor Científico Honorario], que esté por encima de todo”.

Seguridad

En el bloque sobre seguridad, tanto Orsi como Delgado recurrieron al programa de gobierno del FA. Orsi mencionó algunas propuestas concretas, como la incorporación de 2.000 funcionarios policiales y la implementación de “comisarías móviles” y, ante una pregunta de Delgado, sostuvo que mantendrá vigente la ley de urgente consideración, porque “lo que el soberano resuelve, se cumple”.

Orsi también cuestionó el papel del Poder Ejecutivo en la entrega del pasaporte a Sebastián Marset. “¿Qué garantías tenemos de mayor seguridad si una de nuestras fortalezas era la calidad de nuestros pasaportes y, sin embargo, los escándalos más grandes que hemos tenido en este período se refieren a la emisión de pasaportes y tuvieron como escenario nada más y nada menos que a la Torre Ejecutiva?”, expresó.

A su turno, Delgado advirtió sobre la inclusión de la palabra “desprisionalización” en las bases programáticas del FA. Esto último, sostuvo, supone “vulnerar a la sociedad” y “abrir las puertas de las cárceles”. “Ya lo hicieron, el resultado no fue bueno”, agregó.

Por eso, el candidato del PN sostuvo que existen “modelos bien diferentes” en materia de seguridad. “Nosotros queremos darle a la gente la certeza de que la víctima no es el delincuente, [sino que] la víctima es la sociedad honesta, que muchas veces es agredida por el delincuente”, manifestó Delgado.

Las ausencias

Ni Orsi ni Delgado profundizaron en propuestas para el sistema carcelario, pese a que “cárceles” era uno de los tres ejes del bloque de seguridad, junto con “convivencia” y “narcotráfico”. De hecho, ninguno de los dos candidatos mencionó la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un planteo que figura en los dos programas de gobierno.

No hubo espacio en la hora y media que duró el debate presidencial para las propuestas sobre violencia de género –si bien los comandos acordaron que el debate tenía que ser conducido por “dos moderadores con paridad de género”–, políticas ambientales o la capacidad de gobernabilidad en un escenario en el que ninguna de las dos fuerzas políticas tendrá mayorías parlamentarias en las dos cámaras del Parlamento. Orsi y Delgado tampoco discutieron, entre otras cosas, sobre el papel de las Fuerzas Armadas ni de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas.