“Sin duda, la política social más importante, y eso lo aprendí mucho en Canelones, es el trabajo, la generación de empleo. Para eso hay que salir del estancamiento en el que estamos, porque tenemos necesidad de crecer”, fue lo primero que dijo Yamandú Orsi en el último eje temático –trabajo, mercado laboral y seguridad social– del debate televisivo de este domingo entre el candidato del Frente Amplio (FA) y Álvaro Delgado, candidato del Partido Nacional (PN), de cara al balotaje del domingo 24 de noviembre.

Orsi dijo que la desocupación entre los jóvenes en Uruguay es “de la más alta de la región, anda por el 26%”, por eso el FA propone “la creación de 12.000 empleos por año para jóvenes de 18 a 24 años, y que puedan, a partir de esa educación dual, prepararse para que después puedan trabajar en algunas empresas”. “Las 500.000 personas que ganan 25.000 pesos o menos serán una prioridad para nosotros. También serán prioridad las madres jefas de hogar, que tienen la disyuntiva de cuidar y criar a su hijos o ir a trabajar: hay que garantizar que puedan ir a trabajar”, sostuvo.

El exintendente de Canelones subrayó que en 2015 el entonces presidente frenteamplista Tabaré Vázquez creó el Sistema Nacional de Cuidados, una herramienta que “hay que consolidarla”. “Para eso hay que fortalecer el plan CAIF [Centro de Atención a la Infancia y a la Familia], pero no sólo eso, sino también los clubes de niños y los centros juveniles”, señaló.

Orsi: después de los 60 años, “el que quiera seguir trabajando, que tenga los estímulos”

Luego, adentrándose en la seguridad social, Orsi dijo que para quienes reciben jubilaciones mínimas propone dos cosas. La primera son dos aumentos al año, “para que puedan crecer por encima del resto”, y el compromiso de “devolver el 3% que les quitaron todos los años [de este período], cuando a mitad de año se les daba el aumento y se les retenía al finalizar el año”.

Por otra parte, en línea con lo que plantean las bases programáticas del FA, Orsi fue un paso más allá al decir: “Voy a permitir que quienes quieran jubilarse a los 60 años puedan hacerlo”, y en cuanto a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), uno de los temas protagonistas del plebiscito sobre la seguridad social que fracasó en las urnas el 27 de octubre, acotó: “Que quede claro: no vamos a derogar las AFAP, la ciudadanía laudó; lo que la ciudadanía lauda, hay que cumplirlo, pero eso no implica que no tengamos que revisar cómo está marchando nuestro sistema de previsiones”. Por lo tanto, insistió que propone la jubilación a los 60 “y que el que quiera seguir trabajando, que tenga los estímulos para que así pueda hacerlo”.

Por su parte, en sus primeros tres minutos de exposición sobre el tema, Delgado dijo que este gobierno logró algo que el FA “venía destruyendo”, porque en los últimos cinco años “destruyó 50.000 puestos de este trabajo”; mientras, este gobierno, “a pesar de la pandemia, de las crisis, que nunca las usó como excusa para no hacer lo que había que hacer o para subir los impuestos, lo que hizo fue generar empleo”. “Hoy tenemos casi 100.000 cotizantes más al Banco de Previsión Social. Tenemos cuatro puntos menos de informalismo que en 2019, y tenemos el salario real por encima de 2019, casi 3%, el salario real más alto en 49 años”, aseguró.

Delgado dijo que “es verdad que el desempleo juvenil hoy es casi dos puntos y medio mayor que el desempleo”, aunque subrayó que “tenemos la tasa de desempleo más baja de los últimos años, 8,1%”, y este gobierno tomó el Uruguay “con 10,5%, 194.000 uruguayos sin trabajo”. Planteó una política de incentivo “a la contratación, con incentivos fiscales, que va a dar trabajo a 30.000 jóvenes que hoy están buscando la primera experiencia laboral y no la consiguen”.

Foto: Rodrigo Viera Amaral, APU

Delgado insistió con el “suplemento solidario” para las jubilaciones mínimas

“Hay que decir toda la verdad: si bien es cierto que en el último período se perdieron algunos puestos de trabajo, por supuesto, fueron 300.000 los puestos de trabajo que se generaron durante nuestros períodos de gobierno”, sostuvo Orsi en respuesta a Delgado. Agregó que también se aumentó 2% el IVA (en las compras con tarjeta de débito, al reducir el beneficio para pagos con medios electrónicos, que era de 4%).

Orsi propuso extender el subsidio por maternidad “a las mujeres que están al frente de las pequeñas y medianas empresas”.

Delgado, a su turno, criticó lo de “generar asambleas de diálogo”, porque el Poder Ejecutivo “está para tomar decisiones, hablar con todos, escuchar, pero llega un momento en que hay que decidir, porque la gente espera soluciones, no asambleas permanentes”.

El candidato blanco recordó su propuesta, que se anunció hace pocos días, para quienes perciben las jubilaciones mínimas –140.000 personas–. Se trata de “un suplemento solidario” que se puede hacer ahora “porque no salió el plebiscito que gran parte del FA estaba impulsando para derogar las AFAP y confiscar el ahorro de los uruguayos”. “Estamos hablando de entre 4.000 y 8.000 pesos para 140.000 jubilados” por año, insistió Delgado.

En su último minuto sobre este eje temático, Orsi insistió con que pretenden, a las jubilaciones mínimas, “devolver ese 3% que este gobierno les quitó”. Agregó que, de no haber subido las jubilaciones mínimas durante el gobierno del FA por encima del índice medio de salarios, como ocurrió, “hoy estarían en menos de 10.000 pesos”. “Por lo tanto, no estoy de acuerdo con sólo dar una partida única, sino que estoy de acuerdo con generar que las jubilaciones de este país, al final de este período, logren equiparar los salarios mínimos”, subrayó.

Por último, Delgado dijo que durante los 15 años de gobiernos del FA ese partido tuvo una actitud “que es la mano de yeso, no importaba lo que opinaba la oposición”, y durante este período, cuando fue oposición, “cambió la lógica de mano de yeso por la del enfrentamiento, decir a todo que no, el Frente dejó de ser amplio”. “Ojalá el FA cambié el chip de la confrontación a la cooperación”, finalizó.