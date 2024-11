Durante el debate presidencial, en el bloque de educación e innovación, el candidato nacionalista Álvaro Delgado cuestionó lo realizado por el Frente Amplio (FA) durante sus períodos de gobierno y destacó la concreción de la reforma educativa. “‘Educación, educación, educación’, ¿se acuerdan de esa frase que decía el expresidente José Mujica?”, comenzó diciendo Delgado y luego sostuvo que el exmandataro afirmó que no pudo con los sindicatos de la educación.

“Después de la pandemia, en 2023, empezamos la transformación educativa, que en realidad empezó con la LUC [ley de urgente consideración], dándoles un título universitario a los docentes, sacando a los gremios del gobierno de la educación, porque en realidad estábamos en estado de asamblea permanente”, apuntó.

En ese sentido, afirmó que el gobierno liderado por Luis Lacalle Pou se “animó” y comenzó la transformación educativa, que implicó “60 escuelas más de tiempo completo y extendido, 67 liceos María Espínola de tiempo extendido, casi 47 UTU por todo el país”. A modo de balance, destacó que se “aumentó la retención de los niños y adolescentes en enseñanza media, del 40% a 50%”, y apuntó que es necesario ir “por aquellos quintiles más pobres, que sólo el 30% termina el liceo”, al mismo tiempo que se requiere garantizar la universalización de las escuelas de tiempo completo y extendido, “sobre todo para los gurises más vulnerables de Uruguay”.

Delgado puntualizó que le “preocupa mucho” que las bases programáticas del FA “hablen del Congreso de la Educación vinculante”. A su entender, el congreso no puede ser vinculante, porque el Poder Ejecutivo “es para hacer, no para ver, no para generar un estado de asamblea permanente”.

A su turno, el candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, destacó su formación como docente de Historia, que fue adscripto “durante muchos años” y que manda a sus hijos a la escuela pública. En ese marco, sostuvo que “las familias y las maestras tienen muy claro cuál es el diagnóstico, que no es el que decía recién Álvaro Delgado. Yo me pregunto, ¿vamos a seguir aceptando el ausentismo escolar, que es una realidad incontrastable?”.

Orsi acotó que no iba a plantear “grandes reformas de educación” porque está “cansado de la reencarnación de Varela una y otra vez”. A su entender, la reforma que implementó el gobierno de Lacalle Pou no fue una “transformación” sino una “improvisación mes a mes”.

No obstante, enumeró algunas propuestas que ha difundido durante la campaña en la materia y llamó a “concretar un pacto educativo de carácter nacional”. En ese sentido, mencionó el “apoyo de 2.500 pesos a todos los alumnos que empiezan las clases en primaria”; duplicar en este período la “cobertura de la extensión del tiempo pedagógico con las dos modalidades, tiempo completo o extendido y poder pasar de 50.000 a 100.000 niños en todo Uruguay”; “multiplicar por cinco las becas en educación secundaria, que funcionan, pero que hoy son 14.700 y llevarlas a 70.000”; crear la “Universidad de la Educación de una vez por todas y “universalizar la educación inicial de tres años en adelante”.

Al respecto, Delgado sostuvo que Orsi coincidía “en gran parte con su plan de gobierno” y en particular con la necesidad de “contener a la primera infancia, en darle tiempo extendido y tiempo completo, para eso hay presupuesto para más escuelas y CAIF. Es una solución para el gurí y los padres”.

Innovación: Orsi planteó crear secretaría en Presidencia y Delgado poner a “alguien como Radi” en la ANII

En materia de innovación, Orsi sostuvo que el “desarrollo de un país se logra con acceso al conocimiento y se necesita una educación de calidad”. En esa línea, sostuvo que en un eventual gobierno del FA la intención es “acercar mucho más el Ceibal con la ANEP y ahí centrar toda la atención en la inteligencia artificial”. También afirmó que se propone crear en Presidencia una “secretaría para liderar la inversión y el desarrollo”.

Delgado, por su parte, manifestó que es necesario darle “más presupuesto” a la innovación y ese es “el compromiso para el desarrollo”, así como potenciar la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y poner “al frente a alguien como Rafael Radi, que esté por encima de todo”.