Este jueves, el presidente Luis Lacalle Pou participó en la inauguración de un tramo de la ruta 15, desde el empalme con la ruta 13 hasta el empalme con la ruta 14, en Lascano (Rocha). En el eventó habló José Luis Falero, ministro de Transporte y Obras Públicas, y luego tomó la palabra el mandatario, cuando quedan 114 días de gobierno.

Lacalle Pou subrayó que en este momento del periodo se empieza “a cerrar el ciclo”, materialmente, “con esta inauguración, pero también intelectual y emocionalmente”, porque “esto tiene una carga afectiva e intelectual muy importante, si no, no se entiende la actividad política”. El presidente aseguró que no se lo escuchó “en estos cuatro años y algunos meses” de gobierno “poner ninguna excusa” a la hora de gestionar, porque “la excusa es parte de la entrega o de no hacerse cargo”. “Y teníamos mil hojas de excusas, pero nunca lo fue”, sostuvo.

El mandatario subrayó que cuando un periodista le pregunta si está conforme, él contesta que no, pero está “satisfecho”, porque “la conformidad no debería ser un término que usen los dirigentes políticos y los gobernantes, porque si queda una persona con un problema, sin trabajo, sin salud, sin educación, el gobernante no puede estar conforme”.

Sobre la segunda vuelta electoral, que será el 24 de noviembre, dijo que “por supuesto que uno piensa a futuro: quedan 17 días para la elección y nos jugamos mucho. Y ustedes saben que yo no puedo ni voy a hablar de política partidaria, porque fui respetuoso a rajatabla de la Constitución y pretendo terminar así el gobierno. Pero lo que sí tengo que decir es que en estos 114 días que faltan vamos a terminar como si fuera el primer día”, finalizó.