El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo que, si dependiera de él, no avalaría la construcción del proyecto Neptuno, que se ubicaría en la zona de Arazatí para extraer agua del Río de la Plata y ofrecer una fuente alternativa de suministro de agua potable en el área metropolitana.

Consultado por Radio Oriental por si su fuerza política apoyaría la obra tal cual está planteada, Pereira aseguró: “Si por mí fuera, no”. No obstante, agregó que “está claro” que él no es el presidente electo, pero ratificó que la posición del FA “es clara” y es “que ese proyecto ahí no debería hacerse”.

El presidente electo Yamandú Orsi, tras la primera reunión de transición con el presidente Luis Lacalle Pou, mencionó que el tema del proyecto Neptuno es “para seguir conversando”. Además, afirmó que le consta “que hay observaciones que van a tener que levantar”, y que imagina que “ningún gobierno puede caminar hacia adelante si esas observaciones no son levantadas”.

Presidencia de la República resolvió posponer la firma del contrato entre OSE y el consorcio privado Aguas de Montevideo para la construcción de la obra hasta que los equipos técnicos de Orsi estudien el documento. Desde Presidencia señalaron a la diaria que el tema “se va a conversar en la transición”. Pereira indicó que no ha podido hablar al respecto con Orsi y espera informarse sobre lo conversado con Lacalle Pou cuando el presidente electo retorne de su viaje a Brasil.

El presidente del FA aseguró que su opinión respecto al proyecto “no es la del gobierno” entrante, pero entiende que es similar a la de Orsi. Señaló que la posición del FA se basa en lo que ha discutido hasta ahora y en el intercambio “con productores agropecuarios, científicos, gente especialista en ambiente”.

Entre los problemas que presenta el proyecto, Pereira mencionó su costo: “Tiene un costo aproximado de 300 millones de dólares y se pagarán cerca de 900 millones de dólares”. Mencionó también la salinidad del agua de esa toma y las posibles afectaciones a una “zona de alta productividad agropecuaria”, que “según los productores de la zona puede llegar a generar 200 millones de dólares en 20 años”, indicó. Por todo esto, consideró que “este proyecto no es el adecuado para garantizar agua potable a Montevideo y Canelones” y que “nos traería más problemas que soluciones”.

Pereira reivindicó que la posición del FA es que la obra “que debería hacerse es la de Casupá”, el proyecto en el que la última administración frenteamplista avanzó y que el gobierno actual desestimó. Según Pereira, esto “no quiere decir no pensar luego una toma del Río de la Plata, pero claramente no es ahí”. “Parecería que la primera cuestión es que ese no es el lugar adecuado para la toma de agua”, reafirmó el dirigente.

Ley de prisión domiciliaria para militares condenados

Consultado sobre el planteo del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos al expresidente José Mujica sobre reactivar el proyecto de ley que permitiría a los militares condenados o formalizados por delitos de lesa humanidad acceder a la prisión domiciliaria, Pereira aseguró: “Yo sé cuál es el criterio del FA y no está eso en nuestro menú de posibilidades”.

“Hay mucha gente que está privada de libertad en [la cárcel de] Domingo Arena por delitos de lesa humanidad que le han dado prisión domiciliaria por su estado de salud. Eso es igual para cualquier preso”, dijo Pereira, pero consideró que “siendo delitos tan graves como los que se corroboraron en la Justicia”, no es algo que esté dentro de las “decisiones” del FA.