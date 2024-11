El Poder Ejecutivo resolvió posponer la firma del contrato entre OSE y el consorcio privado Aguas de Montevideo para comenzar la construcción del proyecto Neptuno hasta que los equipos técnicos del presidente electo, Yamandú Orsi, estudien de manera pormenorizada el documento, según informó Telemundo y confirmó la diaria. Desde Presidencia de la República señalaron a la diaria que la fecha de la firma del contrato “se va a conversar en la transición” y “se verá que surge de las conversaciones”, pero por el momento “no es que se posponga” necesariamente hasta la asunción del próximo gobierno.

Este miércoles, luego de la primera reunión de transición con el presidente Luis Lacalle Pou, Orsi sostuvo que en el proyecto Neptuno “hay observaciones que van a tener que levantarse”. Orsi afirmó que “ningún gobierno puede caminar hacia adelante si esas observaciones no son levantadas”.

En agosto del año pasado, el gobierno adjudicó la construcción de la planta potabilizadora que se ubicaría en la zona de Arazatí, en el departamento de San José, a las empresas privadas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast. El principal objetivo del proyecto es suministrar agua potable al área metropolitana con una fuente alternativa que tomaría agua desde el Río de la Plata.

El costo total contractual previsto es de alrededor de 800 millones de dólares; se prevé que el consorcio privado financie cerca de 250 millones de dólares durante los primeros dos años, y luego, en los siguientes 17 años y medio, OSE deberá pagar un canon de más de 45 millones de dólares.

Según Orsi, “hay algunos aspectos del proyecto que no terminan de convencer”. “No es que no comparta que se pueda tomar agua de lugares alternativos al río Santa Lucía, pero, tal cual está planteado, no es lo más conveniente”, agregó este miércoles Orsi, en línea con lo que han sido los cuestionamientos de parte de la academia.

El exdirector de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, dijo a la diaria que “lo lógico es que el tema se vea cuando el presidente electo conforme los equipos que vayan a ocuparse de esa área, y con las orientaciones que traslade para encararlo”.

Desde el Ministerio de Ambiente señalaron a la diaria que, antes de la firma del contrato para el inicio de la obra, el consorcio privado tiene que responder a un informe técnico que fue enviado días atrás por el ministerio. “Estamos esperando la devolución”, que puede tener “salvedades”, dado que el informe de la cartera “tiene condiciones”, apuntó la fuente.

Semanas atrás, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° turno revocó la medida cautelar que había dispuesto el juez Alejandro Recarey y dio luz verde a la firma del contrato entre OSE y Aguas de Montevideo. Recarey había argumentado en su sentencia, entre otras cosas, que existían “bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable en infracción constitucional”.