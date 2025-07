El martes Mariana Mota fue elegida por la Asamblea General y quedó resuelta la vacante que dejó Wilder Tayler en el directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH). Resta definir quién ocupará el cargo del director renunciante Bernardo Legnani. Propuesto en 2022 por Cabildo Abierto (CA), Legnani comunicó a comienzos de junio que daría un paso al costado “por motivos estrictamente personales”.

En ese marco, siguiendo el proceso correspondiente, la recepción de candidaturas se abrió el lunes 7 y culminará hoy. Más allá de que varios días han pasado, las tres primeras propuestas se confirmaron ayer cuando a la secretaría del Senado llegaron los nombres de Juan Miguel Petit, Mariana Achugar y Daniel Bruno.

Según lo previó la comisión bicameral que trata la conformación de la INDDHH, el jueves 24 de julio se recibirá a los candidatos presentados al cierre del período para conocer sus planteos. Asimismo, el lunes 28 se elevarán a la Asamblea General los nombres que estén habilitados. En tanto, se espera que el martes 5 de agosto comience la votación en el plenario.

En ese primer tratamiento se podrán desarrollar hasta dos instancias de votación, dado que para que alguien sea elegido en una primera instancia deberá contar con los votos de dos tercios del órgano. De no cumplirse ese requisito, habrá una segunda citación de la Asamblea General el miércoles 6, en la que sí será válida la mayoría absoluta.

Las candidaturas

Si bien el pasado martes 75 votos del pleno consolidaron a Mota como nueva integrante del directorio de la INDDHH, en un principio su nombre tenía sólo el apoyo del Frente Amplio (FA), al que le faltaba un voto para alcanzar la mayoría absoluta necesaria en la Asamblea General. En ese momento, y de forma oportuna para el oficialismo, como informó la diaria, desde la oposición —colorados e independientes— empezó a tomar fuerza el nombre del comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit como posible sustituto de Legnani.

Visto con buenos ojos desde el FA, plantear el nombre de Petit permitió llegar a un acuerdo político donde algunos colorados y el Partido Independiente (PI) daban sus votos de apoyo a Mota, y desde la coalición de izquierda respaldaban en la siguiente instancia —al menos mayoritariamente— al comisionado parlamentario. Con ese esquema de negociación sobre la mesa, y con el primer compromiso cumplido, la diaria pudo saber que ayer se confirmó ante la secretaría del Senado la candidatura que tuvo como respaldo formal la firma del senador colorado Robert Silva.

Abogado de profesión, Petit ha desarrollado su vida profesional en torno a las políticas sociales y el periodismo. Como antecedentes vinculados al cargo para el que se lo propone, fue relator especial de Derechos Humanos de Naciones Unidas —entre 2001 y 2007—, asesor en Derechos Humanos de Naciones Unidas —entre 2007 y 2015— y ocupa el cargo de comisionado parlamentario penitenciario desde 2015. Su período en el cargo finaliza formalmente en octubre.

Más allá de frenteamplistas, independientes y colorados, la diaria pudo confirmar que existe el apoyo a esta candidatura de algunos legisladores blancos. De todos modos, formalmente, el Partido Nacional (PN) decidió el martes que no presentará ni apoyará candidaturas antes del proceso de evaluación y análisis que deberá seguir la comisión bicameral para dar paso a la Asamblea General.

Como había adelantado la diaria, la jornada de ayer se confirmó también la candidatura de la docente Mariana Achugar. Propuesta formalmente por la asociación de ex presos políticos Crysol y Redes-Amigos de la Tierra, también recibe el apoyo de otras organizaciones como Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Cotidiano Mujer, Colectivo Jacarandá, Fundación Mario Benedetti, entre otros.

Achugar es doctora en Lingüística Hispánica y es docente de la Universidad de la República (Udelar). Actualmente es la coordinadora de la Cátedra UNESCO de derechos humanos de la Udelar y coordinadora del Observatorio de Medios del Uruguay. En el último tiempo ha marcado su preocupación desde distintos ámbitos por la protección del agua.

Por último, también ingresó ayer a Secretaría del Senado la candidatura de Daniel Bruno, propuesto por la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana. El abogado especialista en derechos humanos ya había sido propuesto por el colectivo Todos Somos Uruguayos para sustituir a Tayler. Sin embargo, al no formar parte esta organización del registro de la INDDHH, la candidatura fue inhabilitada.

Bruno nació en Uruguay pero emigró a Venezuela en 1983; allí se recibió como abogado y ejerció ocho años como Defensor auxiliar del Pueblo en Venezuela. Fue parte de inspecciones a instituciones carcelarias y policiales. Regresó a Uruguay y revalidó sus estudios en la Udelar. Desde hace un tiempo se encuentra vinculado al reclamo de los ciudadanos legales de acceder a la nacionalidad.

Un elemento a tener en cuenta en la definición de quién sustituirá a Legnani es el requisito de una “representación equilibrada” entre hombres y mujeres en el directorio de la INDDHH, establecido en el artículo 37 de la ley que la creó. Hay quienes entienden que, al haberse sustituido a Tayler por Mota, quien sustituya al otro director renunciante deberá ser un hombre —dado que de los tres directores actuales, dos son mujeres, y ahora se sumó Mota—.

Desde Crysol, Gastón Grisoni manifestó a la diaria que se entiende que eso no aplica en este caso porque es una sustitución de un integrante y no la confirmación de un directorio al inicio del período de actividad. En ese sentido, no existiría la posibilidad de que Achugar quede inhabilitada.