Finalmente, este miércoles el presidente electo, Yamandú Orsi, y el actual mandatario, Luis Lacalle Pou, se reunieron en la Torre Ejecutiva para dar inicio a la transición de gobierno.

En la conferencia de prensa posterior, Orsi anunció que designó a quien será al secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, como interlocutor con el gobierno para coordinar la transición, aunque reivindicó que van a seguir en “contacto directo” con el presidente.

“Había que poner un nombre sobre la mesa, y de ahora en adelante se comunica Sánchez con Secretaría de Presidencia”, dijo Orsi sobre el que entiende que es el primer acuerdo y el más importante, ya que “tiene que ver con una forma de trabajo en la que centralizamos ahí la información”.

Sobre el encuentro con Lacalle Pou, Orsi aclaró que sólo participaron el presidente en ejercicio y el presidente electo. Manifestó que, a partir de ahora, empieza un trabajo que es “arduo” y remarcó que “las puertas están bien abiertas para trabajar de manera tranquila, con todo sobre la mesa”.

“La decisión del presidente fue: ‘no voy a hacer nada que tenga nivel de importancia fundamental sin antes por lo menos avisar’, y eso es un compromiso clarísimo”, comentó Orsi acerca del acuerdo al que llegó con Lacalle Pou en torno a los temas de importancia que surjan durante la transición.

Proyecto Neptuno: “Hay observaciones que van a tener que levantar”

Orsi mencionó como tema “para seguir conversando” la firma del contrato entre OSE y el consorcio Aguas de Montevideo para la construcción de una planta potabilizadora en Arazatí, San José, más conocido como proyecto Neptuno. El presidente electo afirmó que no sabe si van a firmarlo y que le consta “que hay observaciones que van a tener que levantar”, y que imagina que “ningún gobierno puede caminar hacia adelante si esas observaciones no son levantadas”.

“A mí me pasa que hay algunos aspectos del proyecto que no me terminan de convencer”, valoró, aunque matizó: “No es que no comparta que se pueda tomar agua de lugares alternativos al río Santa Lucía, pero tal cual está planteado, no es lo más conveniente”.

Orsi visitará a Lula este jueves

Por otro lado, Orsi dijo que dialogó con el presidente acerca de asuntos referidos al Mercosur, para ponerlo “por dentro de las cosas que están pendiente”. Entre ellos, “algunos tienen que ver con Brasil”, como “una licitación que Brasil tiene encaminada para el puente de Yaguarón y para el dragado de San Gonzalo”.

En esta línea, anunció que viajará este jueves a Brasil para encontrarse con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y que llevará “como tema central la posibilidad de que se acelere” el proceso de licitación. Orsi dijo que le “consta” que no ha habido grandes avances, no por falta de voluntad de Brasil, sino por las “circunstancias de una licitación” que “hacen que las cosas se demoren”.

El presidente electo confirmó que Lacalle Pou lo invitó a participar el 6 de diciembre en la Cumbre del Mercosur que se celebrará en Montevideo.

La conformación del nuevo gabinete

Consultado sobre la conformación del gabinete, Orsi comunicó que, además de Gabriel Odonne, que estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, Sánchez será el Secretario de Presidencia, pero no confirmó más nombres.

A su vez, afirmó que no tiene pensado sumar figuras de la coalición de gobierno al gabinete, aunque no descarta que puedan ocupar “responsabilidades de segundo nivel o de tercer nivel que tengan que ver con características técnicas”.

Orsi hizo referencia a listas con posibles nombres que han trascendido en medios de prensa y aseguró que, aunque no haya resuelto nada, sí tiene en cada una de las áreas “cuatro o cinco opciones”, y que “van a aparecer incluso los diálogos con los sectores políticos del FA”.

Recordó que hubo distintos criterios en la historia de los gobiernos de su partido y que en su primera administración Tabaré Vázquez designó en los gabinetes a quienes encabezaron listas. Esto en su momento “fue una opción por lo que la coyuntura demandaba”, y luego hubo un recambio. “Hoy estamos en otra situación, quizá con mucho camino recorrido y con mucha experiencia de algunos de los actores en áreas concretas”, apuntó.

Consultado sobre el equilibrio de fuerzas de los distintos sectores del Frente Amplio (FA) dentro del gabinete, Orsi señaló que la elección nacional de octubre dejó “los datos sobre la mesa”, por lo que “tenemos muy claro que nuestra fuerza política se apoya en esos equilibrios”.

En esa línea, afirmó que los equilibrios “también tendrán que ser de género”.

El rol del Consejo de Ministros

El martes Lacalle Pou reunió al Consejo de Ministros y le transmitió que el proceso de transición debe hacerse con “transparencia, claridad y compartir los datos”, según explicó la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche.

“Las características de esta transición van a ser las mismas que han definido a este gobierno: transparencia, claridad, compartir los datos, que se dé toda la información que se solicite y la que no, porque muchas veces no se sabe qué preguntar. Es nuestro deber y responsabilidad dar toda la información para hacer la transición lo más simple y efectiva posible”, sostuvo.

Por parte del gobierno, los encargados de la transición serán el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, y la prosecretaria, Mariana Cabrera.

Además, la ministra subrayó que en este tiempo de transición habrá algunos “hitos”, como la Cumbre del Mercosur, el 5 y 6 de diciembre en Montevideo, y recordó que Lacalle Pou ya invitó a Orsi “para que lo acompañe en esa reunión”.