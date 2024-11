Casi una semana después de que un ómnibus de Cutcsa de la línea 121 impactara contra la rambla de Pocitos, terminara en la playa y dejara seis heridos graves, entre ellos el chofer, que está en CTI,, el presidente de la empresa de transporte, Juan Salgado, dio declaraciones sobre lo sucedido al programa radial La pecera.

Salgado aseguró que “no existe la posibilidad de que [el ómnibus] se pueda quedar sin frenos sin activar todos los frenos alternativos que hay”. De tal forma, indicó que “es imposible que un coche como esos se quede sin frenos”, ya que si se rompió el tanque de aire y se quedó sin aire, “el coche se clava”.

Explicó que los coches tienen un mecanismo que se llama retarder, que se utiliza “cuando uno no quiere utilizar el freno y no tiene que frenar bruscamente, basta levantar el pie del acelerador para que el coche de forma gradual empiece a frenar”. Ese botón, según apuntó, está a la izquierda del chofer y no a la derecha. “El retarder se usa para que la caja de cambios ayude al motor a frenar, inclusive para que no gaste tantas cintas de freno”, detalló.

La tercera alternativa que mencionó Salgado es el freno de mano que “no es automático como el primero ni es como el retarder”, sino que es “absolutamente mecánico”. “Hay un bastoncillo que si se manipula sencillamente se baja y ahí se acciona el freno de mano”, dijo. Asimismo, remarcó que “es imposible que no ande el freno de mano”, ya que “anda en todos los casos”.

El presidente de Cutcsa aseguró que la empresa “va a asumir toda la responsabilidad que tenga que asumir” y que, “en la medida en que la Justicia lo permita”, tratarán de acercarse a la gente y “buscar soluciones”.

El caso está en la Fiscalía de Flagrancia de octavo turno. El lunes el fiscal Leandro Morales dijo a la diaria que tanto Bomberos como Prefectura hicieron varias pericias al ómnibus y en el lugar del accidente para determinar si las causas del siniestro tuvieron que ver con una falla mecánica o si fue por un factor humano.

Ese día, el abogado Rafael Silva presentó una denuncia por las lesiones que sufrieron cuatro pasajeros del ómnibus, que, según su testimonio, durante el trayecto el conductor venía manejando de forma agresiva, a alta velocidad y parando fuera de los lugares estipulados. A su vez, estos plantearon que le advirtieron varias veces al chofer que redujera la velocidad, pero aun así el hombre continuó la marcha sin responder.

El presidente de Cutcsa relató que el chofer “tiene 40 y pico de años trabajando” en la empresa y “fue un excelente chofer siempre, más allá de lo que haya pasado”.

Señaló que analizaron en detalle la ficha del trabajador y observaron que durante los años 2021, 2022, 2023 y lo que va de 2024 “tiene apenas dos pequeños roces con un auto de costado”. También destacó que “trabaja en una zona muy densa de tránsito”.

Resaltó que el chofer “no era el simpático” ni “participaba de las cosas sociales”, pero “era un tipo que trabajaba” y “era un hombre que tenía el ómnibus impecable, le hacía todos los servicios”.

“Por sus antecedentes [los del chofer] en cuanto a todo el tema laboral y como conductor en la empresa, lo vamos a respaldar; la empresa va a asumir todo lo que tenga que asumir”, concluyó.