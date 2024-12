Esta semana se empezaron a mover más que nunca las piezas de la coalición en el tablero de las elecciones departamentales, en particular, para Montevideo, Canelones y Salto, los tres departamentos en los que los partidos que la integran irán oficialmente bajo el lema Coalición Republicana (CR). Para Montevideo, el Partido Nacional (PN) ya confirmó que impulsará al diputado Martín Lema; en tanto, en Canelones, donde sonaban varios nombres, parece haber más idas y vueltas.

El diputado canario Sebastián Andújar, de Alianza País, es uno de los que se perfilan con más fuerza para ser candidato por Canelones, y el senador blanco Javier García, del mismo sector, lo confirmó el miércoles en su cuenta de X y señaló que es un “gran candidato”.

A su vez, Leonardo Cipriani, expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, era otro de los nombres nacionalistas que sonaban como candidato de la CR en Canelones (el máximo permitido por lema son tres candidatos). Pero, en las últimas horas, según publicó El País, Cipriani le comunicó a su partido que ya no quiere ser candidato. Una fuente de la lista 400, de Aire Fresco de Canelones –sector al que pertenece Cipriani–, confirmó a la diaria que Cipriani está en conversaciones para bajarse de su candidatura, y agregó que por estas horas se hará una ronda de llamados con alcaldes, ediles, concejales, etcétera, y sacarán un comunicado si efectivamente se confirma que se baja de la candidatura.

En tanto, fuentes blancas dijeron a la diaria que uno de los nombres que suenan en lugar de Cipriani es el del diputado por Canelones Alfonso Lereté, del mismo sector, que también reservó su nombre para poder presentarse por la CR.

Cabildantes y colorados

A todo esto, en los demás partidos de la coalición el tema es más incierto para Canelones. El diputado de Cabildo Abierto (CA) Álvaro Perrone (Canelones), que renovó su banca para el próximo período y sonaba como posible candidato, confirmó a la diaria que “no hay chance” de que CA vaya con un candidato propio y que, en todo caso, irán dos blancos y uno colorado. “Ya lo habíamos hablado: era según el resultado de octubre, y el resultado de octubre no nos da para tener candidato”, subrayó. De todos modos, señaló que “una cosa es [presentar un] candidato y otra los acuerdos que se hagan”, por lo tanto, que CA no tenga candidatos “no significa que no haga acuerdos con otros” partidos de la coalición.

En tanto, en filas del Partido Colorado (PC) se maneja el nombre del diputado Walter Cervini, ex Ciudadanos y actual Vamos Uruguay, que se había reservado el nombre en la interna –no se presentó en ninguna lista colorada–, ante la eventualidad de ser candidato. En diálogo con la diaria, Cervini dijo que en Canelones su grupo tiene la mayoría de los convencionales departamentales, que son los que votan al candidato y le han propuesto ser candidato, pero todavía no respondió, ya que está “en el proceso de análisis”.

Cervini dijo que pone sobre la mesa que tiene su empresa y que una candidatura implica dedicarle más tiempo, además de que trabaja en el Parlamento –renovó su banca para el próximo período–. “Está el tema familiar, que la familia siempre te tiene que acompañar. [Lo primero es] Tomar la decisión personal y, posteriormente, hablar con los sectores del partido y ver cuál es el mejor camino, porque la idea es hacerlo en unidad. No queremos imponer un candidato desde la mayoría que tenemos, sino hacer algo consensuado”, señaló.

Cervini dijo que “es probable” que el PN vaya con dos candidatos en Canelones, ya que el resultado de octubre “los ampara” para que sea así, y también por esos resultados “la tercera candidatura sería del PC”. De todas formas, señaló que todavía no se definió con cuántos candidatos irán, porque resta que el PN decida si se presentará con uno o con dos. “Todo está bastante en pañales. Por supuesto que conversaciones siempre hay, la coalición está encaminada y las candidaturas se vienen encaminando: Andújar ha manifestado el interés antes y después de la elección, lo tiene que ratificar su partido”, finalizó.