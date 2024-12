La semana próxima está previsto que el presidente electo, Yamandú Orsi, anuncie su gabinete. Este viernes, en entrevista con el semanario Voces, Orsi mencionó como requisitos para integrar sus equipos de gobierno el “compromiso con una orientación del gobierno”, “entender los temas, o sea, la idoneidad”, y “el compromiso ético”. “Es esa [la] combinación que me tocó hacer a principios de los dos períodos con Marcos [Carámbula, exintendente de Canelones], armando equipos; y después, como intendente, utilizando siempre eso. El equilibrio, y eso tiene que ver con el compromiso político. Ahí tenés que contemplar en lo que tu fuerza política y la gente confía. Es equilibrio, no es cuota”, aclaró Orsi.

Remarcó de todos modos que el requisito central es el “hambre de hacer”. “Eso quiere decir que quien asume su responsabilidad no asume un laburo. Es mucho más. Las ganas de transformar, de operar sobre la realidad”, remarcó.

Aseguró que se considera bueno armando equipos y que le “encanta” mezclar gente de distintos grupos. Y anunció que volverá a funcionar el Consejo de Ministros, que, salvo en contadas ocasiones, no funcionó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Por otra parte, afirmó que el martes 17 presentará a todo el gabinete, incluyendo a ministros y también a subsecretarios, y que será paritario, o al menos “equilibrado”.

El vínculo con el PIT-CNT

Orsi afirmó en la entrevista que le sorprendió la posición del PIT-CNT contraria al acuerdo del Mercosur con la Unión Europea: “De verdad me sorprendió lo rápido que salió con esa posición”. Consultado sobre si integrarán el gobierno “algunos partidos que juegan a dos bandas”, el presidente electo afirmó que “no lo cree”. “Cuando la fuerza política Frente Amplio llega, tiene que tener armonía. Y hay gente que está en un lado y otra que está en otros. Yo creo que está bueno tener gente en las organizaciones sociales. Que el Frente o que las fuerzas de izquierda tengan gente trabajando en las organizaciones sociales creo que es necesario”, consideró. Acotó de todos modos que es “clave” cómo “se maneja ese equilibrio” y “la autonomía que cada punta del triángulo tiene que tener”. “Autonomía, si se quiere, que en algún caso es relativa”, añadió.

Interrogado al respecto, subrayó que tiene capacidad de mando y que quienes lo cuestionan en este sentido pueden seguir “diciendo todo lo que quieran”. “Si no, ¿cómo hubiese estado y mantenido diez años en la Intendencia de Canelones? Dos años como secretario general electo, porque era primer suplente. Y después ganar una elección como la gané. La gente no es tarada”, señaló.

El proyecto Neptuno: “No es conveniente”

Sobre el proyecto Neptuno, al que esta semana el gobierno saliente le otorgó la autorización ambiental previa, Orsi expresó que “está el informe del Ministerio de Ambiente y veremos los otros informes que hay para contrastarlo”. “Yo creo que es un proyecto que terminó mutando hacia algo que me parece que no es conveniente por el tema de los costos y el tema del pólder. Es lo que menos me convence, fundamentalmente el pólder. El pólder nace porque en realidad se comprueba que hay un nivel de salinidad en una cantidad de días. Entonces, en la medida que yo tengo como objetivo empezar la construcción de Casupá, la idea que se plantea de un reservorio en Arazatí quizás la podamos sustituir con un buen embalse de Casupá, que regule el caudal que llega a Aguas Corrientes. Hay que analizarlo. Yo voy a esperar a ver qué me dice el informe técnico. Porque, al estar en la órbita judicial, como que está todo muy blindado. Ahora podemos hincarle el diente y ver de qué estamos hablando”, indicó.