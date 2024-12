Las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) concurrirán este lunes a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Género de la Cámara de Senadores, convocadas ante la “emergencia” en la que se encuentra el sistema de protección adolescente luego de varios episodios y situaciones “graves” reportados por Unicef, la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) e investigaciones periodísticas de openDemocracy.

El impulso a la convocatoria lo dio la senadora del Frente Amplio (FA) Silvia Nane, quien viene intentando que la comisión reciba a las autoridades desde principios de octubre de este año. El llamado de los jerarcas no pudo concretarse hasta fines de diciembre debido a que la presidenta de la comisión, la senadora colorada Carmen Sanguinetti, no pudo facilitar la agenda.

Nane declaró a la diaria que hizo el llamado el 4 de octubre, un día después de recibir el informe de Unicef que señalaba, según informó El Observador a principios de noviembre, un estado de “emergencia” en, por lo menos, dos centros de protección: el Centro de Breve Estadía (CBE, excentro Tribal) para varones y el centro Magnolia, que recibe a adolescentes mujeres.

Los centros de protección tienen en su misión albergar a niños y adolescentes que no tienen lazos familiares fuertes ni tampoco condiciones de vida digna y que no tienen vinculación con el delito; el objetivo no es la internación permanente, y se trata de que la institución trabaje para mejorar los vínculos familiares mientras brinda educación, salud, esparcimiento y cuidado a los menores de edad.

El informe de Unicef fue el resultado de una intervención realizada en ambos centros en el que se deja constancia de la “emergencia” en la que se encuentran y se detalla la necesidad “imperiosa” de definir acciones para mejorar el panorama. Se puntualizan 11 recomendaciones para todo el sistema de protección y otras para las puertas de entrada.

Entre algunas de las situaciones que se especifican, se encuentran golpizas de funcionarios policiales a menores de edad, salidas no autorizadas que se computan en el sistema como “licencias”, además de fallas en el funcionamiento y la red de protección, como que en julio el calefón estuvo 20 días sin funcionar o que los adolescentes tengan que compartir prendas de ropa íntima. Según detalló el medio, el informe está en poder del INAU desde que Unicef lo entregó el 2 de octubre. Nane también informó que en ese informe se detalla el caso de una adolescente que fue víctima de agresión sexual mientras estaba de “licencia” del centro de protección.

“Muchas veces las salidas no acordadas las dejan como licencia y las usan como una forma de descomprimir el centro. El centro, que tiene como cupo 15 gurisas, tiene además 80% de gurisas que están en licencia o salidas no acordadas. Tenés el personal dimensionado para 15, no tenés forma de poder hacerle un seguimiento”, cuestionó Nane a las autoridades del centro, quienes habían salido públicamente a señalar que se le había hecho un seguimiento a la adolescente.

Además de ese informe, Nane convoca a las autoridades motivada también por la resolución de la INDDHH que el pasado 17 de diciembre, ante el caso de tres adolescentes residentes de un hogar en Rivera que eran explotadas sexualmente, resolvió que el sistema debe aplicar acciones a diferentes niveles para reparar el daño causado a las menores (una de ellas falleció) y mejorar el sistema de prevención y actuación ante casos de similares características.

La INDDHH investigó esos tres casos y otras ocho situaciones de adolescentes que se encontraban en condiciones similares. Tras esa investigación, halló “vulneraciones en todos los niveles de responsabilidad del Estado” tales como la prevención, la detección, la protección y la restitución de derechos y la reparación del daño.

La tercera situación se desarrolla en el hogar Amatista, un centro de acogida para adolescentes con hijos, que fue objeto de una investigación periodística realizada por openDemocracy y publicada el viernes 20 de diciembre. En la nota se da cuenta de las muertes súbitas de dos bebés y del secuestro y el asesinato de una joven durante salidas para visitar a sus familias.

En suma, desde el informe de Unicef de octubre de este año se sumaron la resolución de la INDDHH y la investigación periodística. “Me tuve que pelear con Carmen [Sanguinetti], porque estoy deseando convocar desde octubre. [...] Es todo un cúmulo [de situaciones] las que promueven la citación. Si me hubieran prestado atención el 4 de octubre, los llamaba por un problema solo”, dijo la senadora Nane a este medio.

Para Nane, este escenario no surge de un problema de financiamiento, sino que pasa por una mejora total del sistema de protección, no sólo del INAU. “No es falta de plata. No han abierto concursos, no hay escalafones, no hay carrera. Es un problema estructural del INAU, pero más allá de esos problemas, tenemos problemas serios de gestión. Una cosa es un problema de gestión en una oficina que maneja pintura, pero en este caso un problema de gestión lo único que da es que rompés más a los gurises. Rompen gurises de una forma totalmente impune, porque no hay nada de reparación”, consideró la legisladora.

Nane dijo que espera que las autoridades del INAU “por lo menos digan qué es lo que van a hacer con la resolución” de la INDDHH, que, si bien no es vinculante, denuncia vulneraciones en todos los niveles. “Es imposible que sigan diciendo que siguen haciendo todo bien. No puede ser que no hagan un poquito de autocrítica, de decir que capaz hubo algunos errores. ¿Cómo hacés todo bien y te pasan todas estas cosas?”, señaló.

Sobre lo que podrá hacer el próximo gobierno en esta materia, dijo que debe promoverse un “plan de emergencia y revisar todo el sistema de protección”. Si bien aún no se conoce quién ocupará la dirección del instituto, el sistema está “en emergencia en este gobierno y en el próximo, si no se hace nada”.

“El problema es el sistema, son los componentes del sistema y sus interacciones. No funciona. No funciona el acceso a la justicia, la reparación, la protección de los gurises que se van de licencia y no se hace una evaluación de esa situación de licencia. No hay planes de egreso. Hay que barajar y dar de vuelta. No es sólo INAU, es un sistema mucho más complejo que INAU, pero es el organismo rector”.

Sanguinetti y la senadora del Partido Nacional Gloria Rodríguez, miembros del oficialismo en la comisión, fueron consultadas por este medio, pero no respondieron los intentos de comunicación. El presidente del INAU, Guillermo Fossati, fue contactado y prefirió declarar una vez concurra a la comisión.