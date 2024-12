El exfiscal de Corte Jorge Díaz, quien fue designado prosecretario de Presidencia por Yamandú Orsi y coordina junto con el secretario Alejandro Sánchez la transición entre el gobierno saliente y el entrante, se refirió a la decisión del Ejecutivo de retirar a Ancap del proyecto de hidrógeno verde de HIF Global, por la cual presentó renuncia el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.

El acuerdo de implementación, que el gobierno prevé firmar con HIF el 27 de diciembre plantea en uno de sus anexos la opción, no obligatoria, de participación del Grupo Ancap en un porcentaje máximo del 30%.

Sobre dicha posibilidad, a la que renunció el Ejecutivo, el gobierno entrante considera que “el Estado uruguayo la debe tener”, es decir, debe “mantener en el contrato la opción de poder analizar y estudiar bien”, afirmó Díaz entrevistado por Informativo Sarandí.

“Es un tema que nos preocupa y que seguramente estará en la mesa”, aseguró el prosecretario entrante y agregó: “Nos parece que en una inversión que se plantea como una inversión millonaria, en una inversión que se plantea como muy rentable, que el Estado se reserve la opción de poder participar o no en hasta un determinado porcentaje y que se excluya por voluntad propia me parece que no es la posición correcta”.

Díaz explicó que el Frente Amplio estuvo “un poco imposibilitado” en su capacidad para “incidir formalmente en la decisión del directorio de Ancap” respecto del proyecto de hidrógeno verde, ya que su representante, Vicente Iglesias, “no ha podido participar en el directorio por razones de salud”.

El exfiscal adelantó que su fuerza política evaluará el tema y planteó, como consideración personal, que quizás se deba pensar en citar al Parlamento a la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, “a los efectos de que explique las razones por las cuales no se hizo uso de esta opción”. “Este seguramente es un tema que deba plantearse en la fuerza política y en la bancada de la Comisión Permanente”, afirmó Díaz.

Para el prosecretario designado, tal como sostuvo la futura ministra de Industria, Fernanda Cardona, el Ejecutivo no ofreció una “explicación clara de por qué no se permite esa opción”, considerando que no es una obligación a invertir, sino una posibilidad.

“Venimos un poco más atrasados”, reconoció Díaz sobre la transición de los ministerios

Díaz también se refirió al estado del proceso de transición de cara a la asunción del nuevo gobierno el 1° de marzo y afirmó que “en términos generales hay un buen relacionamiento” e intercambio de información.

Detalló que, en materia de Presidencia, “la información llegó casi de inmediato”, pero, a nivel de los ministerios, reconoció, “venimos un poco más atrasados, pero dentro de ciertas lógicas que son propias del funcionamiento de la administración y de recopilación de información”.

Uno de los grandes temas de la transición, destacado por el mandatario electo desde su primera reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, y sobre el cual han surgido varias novedades desde entonces, es el proyecto Neptuno-Arazatí. Consultado sobre el estado actual del tema en el marco del cambio de gobierno, Díaz dijo que no tiene mayor información porque “es un tema que está manejando el presidente Yamandú Orsi con el presidente Lacalle”.

El exfiscal se limitó a comentar que el ministro de Ambiente designado, Edgardo Ortuño, entregó un informe al presidente electo, sobre el que no conoce el contenido, “pero será evaluado y eso seguramente incidirá en las posiciones a tomar a futuro”.