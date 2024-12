Si bien queda menos de una semana para que el presidente electo, Yamandú Orsi, anuncie el gabinete, algunos nombres suenan hace ya varias semanas.

En ese marco, el secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo, dijo este miércoles en Lado B que es “factible” que sea el próximo ministro de Trabajo y Seguridad Social, y que “no se puede negar más porque es públicamente conocido que hemos estado conversando”.

Este martes tuvo lugar una reunión entre Castillo y el futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Sin embargo, Castillo mencionó que, a pesar de tener un “avance”, aún “no está concretado”, ya que “la palabra la va a tener Yamandú este fin de semana cuando cierre esta red de entrevistas, de contactos, de reuniones que está manteniendo”.

Castillo indicó que el equipo de transición está “evaluando distintas alternativas” que existen para cada cartera según las “aspiraciones de [los] sectores” y los “perfiles de compañeros y compañeras que reúnan más o menos similares características”. “Yamandú tiene que tener la decisión de armar un equipo que juegue de memoria, que esté de acuerdo en llevar adelante esta gestión de gobierno”, agregó.

Asimismo, el dirigente informó que quedó con el equipo de transición de volver a reunirse antes del fin de semana, o sea entre jueves y viernes. “Yo voy a estar para lo que el Frente Amplio necesite”, expresó.

Consultado sobre las prioridades en materia laboral del próximo gobierno del Frente Amplio, Castillo apuntó que “hay una destrucción de puestos de trabajo, no solamente por la gestión política de este gobierno que se retira, sino por el avance de la tecnología, la automatización”. En ese sentido, subrayó que el FA debe buscar generar “un trabajo perdurable, estable”, que “efectivamente le genere [a la persona] mayores niveles de ingreso”, donde “capaz hay que exigirle más capacitación, más preparación”. Por otro lado, señaló que se cierra el año “con 600.000 trabajadores que no sobrepasan los 25.000 pesos por mes”. Consultado sobre cómo se podría revertir esta situación, Castillo detalló que “hay que construir políticas efectivas de empleo, buscar la innovación, buscar la formación, la capacitación”. “Hay que generar oportunidades para los puestos de trabajo” e “incentivar efectivamente la industria, la producción, para que esto pueda ocurrir”.

“Hay que traer inversores que vengan no sólo a especular, sino a invertir”, comentó, y contempló que “hay que tratar como política general que no sólo seamos exportadores de materia prima, que no solamente los commodities salgan de Uruguay, sino que mano de obra calificada uruguaya pueda transformar esa materia prima en producto y vender eso”.