Este martes la Coalición Republicana (CR) comenzó oficialmente a delinear su presentación electoral en las próximas elecciones en Montevideo, Salto y Canelones, tres departamentos gobernados por el Frente Amplio (FA) y en los que los partidos de la CR se presentarán bajo un mismo lema.

Esta reunión, que encontró a los presidentes partidarios, causó malestar en Cabildo Abierto (CA) porque no se convocó a dirigentes locales y porque el resultado del encuentro, dijo el diputado Álvaro Perrone, fue “concentrar” el trabajo en Montevideo e impulsar la eventual candidatura de Martín Lema, descuidando Canelones y Salto, a pesar de que en la capital es “imposible” ganar.

Fuentes coloradas dijeron a la diaria que se trató de una reunión entre los dirigentes del partido; estuvieron presentes Macarena Rubio, presidenta del Directorio del Partido Nacional (PN), Gustavo Osta, secretario general del Partido Colorado (PC), e Ignacio Curbelo, presidente de CA, representantes del Partido Independiente y Eduardo Lust, del Partido Constitucional Ambientalista. En el encuentro se trató principalmente, según las fuentes que participaron, de definir las fechas de las convenciones departamentales para los tres territorios. Descartaron, además, que haya habido una “concentración” del trabajo enfocado en la capital del país.

De todos modos, la sensación de Perrone es otra. El legislador dijo a la diaria que evalúa “no participar en nada” si no se genera una “organización seria”. “Si vamos a dar batalla, hay que trabajar en serio”, declaró. Cuestionó que en la reunión de este martes en el Palacio Legislativo no se haya ampliado la convocatoria para que se comience a negociar en estos departamentos. “Sólo se habla de Montevideo, de la candidatura de [Martín] Lema, y no se planifica nada para Canelones, aprovechando que no estará [Yamandú] Orsi, ni para Salto”, dijo el legislador.

“Se está poniendo todo para Montevideo y es imposible, totalmente imposible ganar ahí. Es una batalla perdida. Todos los apoyos y las fuerzas están puestas para la capital, como hacen siempre”, cuestionó. “Si no se dan cuenta de que lo que se puede ganar es Canelones y no Montevideo, no me voy a quedar a la deriva. Juntaré a la gente de la barra nuestra y les diré de no participar”, lanzó.

Consultado sobre si eso significa que CA no integre la CR a nivel departamental, Perrone señaló que también puede significar “no hacer nada”. “O se toma en serio a la Coalición Republicana en Canelones, o de mi parte ya está”, apuntó. El dirigente canario opinó que la CR tiene “una posibilidad más”, sabiendo que Orsi no competirá. “Yendo en coalición, con tres candidatos, sabiendo que Orsi ya no está en Canelones, tenemos una posibilidad más”, dijo.

La votación de CA en las elecciones de octubre en Canelones lo dejaron al margen de la posibilidad de estar representado en las candidaturas. Según se ha conversado informalmente, el Partido Nacional se presentará con dos candidatos (el diputado Sebastián Andújar y el expresidente de ASSE Leonardo Cipriani) y el Partido Colorado con uno, el diputado Walter Cervini.

“Yo no recibí ninguna invitación. Me imagino que si fue una reunión de los tres departamentos, nos hubieran llamado. No creo que haya sido de esa manera”, dijo una fuente del PN de Canelones a la diaria, que confirmó que no hubo una convocatoria a los principales dirigentes locales, a pesar de que sí hubo referentes de Montevideo, como el propio Lema. Esta fuente también comentó que, de forma bilateral e informal, los dirigentes canarios se han comenzado a reunir “para avanzar”.

Más allá de cómo se termine decantando la situación, la CR competirá en mayo del año que viene frente a Francisco Legnani, quien se perfila para ser el candidato que reúna la unanimidad del FA. El actual secretario general de la Intendencia de Canelones, mano derecha de Orsi en sus gestiones canarias, ya obtuvo el apoyo de la Vertiente Artiguista y del Partido Socialista, y en los próximos días sumará el respaldo de El Abrazo.

En contraste con esta situación en Canelones, en Salto las cosas están algo más claras. Desde setiembre, el PC ya tiene definido que Sergio Malaquina será el candidato a la intendencia y resta que la Convención Departamental del PN oficialice las candidaturas.

Según había informado la diaria, lo más probable es que el expresidente de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande Carlos Albisu sea el candidato. En CA hay cierta expectativa aún, ya que la votación de octubre y el fin del período electoral presidencial dejó al partido muy golpeado. Los cabildantes aún no han terminado de masticar la derrota y no han planificado las elecciones de mayo. Quien se perfila como posible candidata por este partido es la diputada Cecilia Eguiluz.