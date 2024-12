El excandidato a presidente del Partido Colorado (PC), Andrés Ojeda, aseguró que está “dispuesto” a ser el secretario general de su fuerza política y consideró que “es un rol de más responsabilidades que derechos” y, en ese sentido, la “responsabilidad más grande” de quien asuma será la de “bregar por la unidad”, ya que es “momento de zurcir”. Ojeda también manifestó que “lo principal en este momento” es concretar una mesa de coordinación de la coalición republicana.

El sábado la Convención Nacional del PC se reunió para definir la fecha en la que votará la nueva integración de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), el órgano máximo partidario, y también quién lo encabezará, es decir, el nombre del secretario general. Se decidió que la elección será el sábado 21 de diciembre.

Desde la victoria en el balotaje de Yamandú Orsi, se han dado varios cruces a la interna del PC entre el senador electo Pedro Bordaberry y dirigentes que lo cuestionaron por la reunión de su sector Vamos Uruguay (VU) con Orsi, sin previo acuerdo dentro del partido. Uno de los que lo criticó fue, por ejemplo, el excandidato a vicepresidente Robert Silva.

Entrevistado por el programa Informativo Sarandí, Ojeda fue consultado por la pugna por el liderazgo de su partido y aseguró que, “más allá de los cargos, importan los votos” y en ese sentido “el sublema nuestro Unir para crecer tuvo bastantes más votos que el otro sublema -VU-”.

Por otro lado, sostuvo que, si bien “el PC es uno solo y se va a expresar a través de las autoridades del PC”, lo que los legisladores “en su autonomía quieran hacer, harán”. Bajo ese entendido, ejemplificó: “Si mañana cualquier diputado de cualquier partido se quisiera reunir con el presidente electo, lo puede hacer”, y sobre Bordaberry opinó que “lo puede hacer”, ya que “está dentro de la libertad de la gente, de los legisladores, y si quiere votar cualquier legislador del partido, por fuera de lo que el partido decida hacerlo acompañar, también lo puede hacer”.

“Yo no estoy diciendo que esté viéndote mal. Lo que estoy diciendo es que nadie puede impedirle formalmente que la gente tome la decisión que quiera”, aclaró Ojeda, consultado sobre las críticas que recibió Bordaberry. El colorado negó que con su reunión con Orsi el sector de Bordaberry se perfilara como más dialoguista que el suyo: “Yo hasta ahora no dije ni que sí ni que no a nada”, señaló Ojeda.

Sobre el rol opositor de los partidos de la coalición, remarcó que “no puede ser como la oposición que hasta ahora tuvimos” que decía ““no” a todo solamente porque lo decís vos”.

Afirmó que está “dispuesto a discutir tema por tema” y “en lo que estemos de acuerdo acompañaremos, en lo que no estemos de acuerdo no acompañaremos”. El colorado también manifestó su deseo de que “el partido y que la coalición tuviesen la mayor unidad a la hora de tomar decisiones”. “Si nosotros tuviéramos esa fuerza de votar todo el partido junto y toda la coalición junta, nosotros daríamos un paso de evolución y de fuerza importante”.

Ojeda sobre el triunfo de Orsi: “Yo creo que ganó la marca Frente Amplio”

Consultado sobre por qué ganó el Frente Amplio (FA) y perdió la coalición, Ojeda dijo que no se sentía “analista”, pero luego consideró: “Yo creo que ganó la marca Frente Amplio”. Para el excandidato, el triunfo del FA responde a “una cuestión más profunda que en algún punto hasta trasciende al candidato”.

Para Ojeda, “si fuera por el desempeño del gobierno, creo que tendríamos que haber ganado con claridad, por cómo la gente rankea al gobierno y al presidente”, entonces “evidentemente hay otras cuestiones” y “hay que empezar a entender otros fenómenos y otras cuestiones que inciden más allá de la gestión”.

“Hay una marca de un partido que termina teniendo un valor relativo importante a la hora de decidir en la decisión de la gente y esa construcción de marca quizá es lo que más rentabilizaba a la hora de ir a votar”, dijo Ojeda.

Sobre la fuga de votos de la coalición en el interior del país entre las elecciones de octubre y las de noviembre, Ojeda analizó que “pesa mucho que para octubre todo el mundo que labura trae su banca”, mientras que en noviembre “el trabajo no es el mismo”.

“Tenemos que cerrar el 2024 instalando una mesa de coordinación de la coalición”, aseguró Ojeda.

“Creo que lo principal en este momento no son las microinternillas partidarias, sino concretar una mesa de coordinación de la coalición”, “donde nos sentemos semanalmente, uno por partido, a conversar”, consideró Ojeda.

El colorado reconoció que durante el período de gobierno actual, “esta mesa se reclamó mucho por parte de los socios”, pero el presidente Luis Lacalle Pou no la apoyó. Ojeda entiende que ahora se tornó obligatoria.

“Pasamos un gobierno con un presidente con mucha popularidad que nunca quiso esta mesa, y tenía espalda para no quererla”, aclaró Ojeda y agregó que “se hace mucho más importante e imprescindible en el marco de la oposición”.