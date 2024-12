El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, afirmó que es “consciente” de que los defensores de militares van a utilizar las declaraciones de la exvicepresidenta Lucía Topolansky, y opinó que “quienes han mentido, quienes han tenido un pacto de silencio” son los militares uruguayos.

Entrevistada para el libro Los indomables, de Pablo Cohen, basado en entrevistas a Topolansky y al expresidente José Mujica, la exvicepresidenta afirmó que tiene conocimiento de que hay personas que mintieron ante la Justicia en causas que investigaron los delitos de lesa humanidad con el propósito de condenar a militares. “La gente miente en las declaraciones. A un compañero nuestro le dijeron: ‘Mentí, decí esto y aquello, metamos preso a fulano’. Él contestó: ‘No lo voy a decir’. Ahí te acusan de traidor y dicen que los tupamaros no dijeron nada”, expresó.

Los dichos de Topolansky provocaron el rápido rechazo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y también de la Mesa Política del FA, el PIT-CNT, la asociación de ex presos y ex presas políticas del Uruguay, Crysol, y la Fiscalía especializada en Delitos de Lesa Humanidad, a través del fiscal Ricardo Perciballe.

Entrevistado por Desayunos informales, Pereira consideró que Topolansky “tiene una visión de los hechos o conocimiento de los hechos que tendrá que explicar”, y defendió que “la declaración del Frente Amplio deja claro cuáles son sus valores”. La declaración de la Mesa Política del FA reafirmó el “compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos humanos y su condena absoluta a los crímenes de lesa humanidad”, así como su apoyo a “la lucha de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y de las organizaciones sociales, respaldando la búsqueda incansable por verdad, memoria, justicia y garantías de no repetición”.

“La Justicia lentamente ha ido procesando a los peores criminales, no a un grupo enorme de quienes cometieron delitos”, afirmó Pereira. En ese sentido, sostuvo que “la injusticia acá sería que todavía hay muchos criminales sueltos”, y agregó que “son los militares uruguayos, que no nos han dicho dónde están los restos, ni siquiera cuando se abrieron las iglesias” para que las personas pudieran testimoniar allí.

“En general, los testimonios que dejaron allí o en otras organizaciones fueron testimonios falsos”, expresó el presidente del FA. “Esa es la crueldad de la que uno tiene que meditar mucho y respirar muy hondo para no descalificar más fuerte, porque también es necesario convivir y vivir en un país donde se respire aire de futuro, aire de paz y de libertad. Pero esa libertad, esa paz, esa patria del futuro no se construyen sin verdad, memoria y justicia, no se construyen, desde nuestro punto de vista”, agregó.

Consultado sobre si es un problema para el FA que referentes como Topolansky y Mujica den este tipo de declaraciones, Pereira consideró que no, ya que “el Frente Amplio no tiene ese tipo de liderazgo”: “Al Frente Amplio no lo llama Pepe y le dice ‘vamos por este lado’ y el Frente arranca”.

“En este tema podríamos tener dos posiciones, pero tenemos una sola posición en el Frente Amplio y hay declaraciones de dos dirigentes de enorme peso que no son coincidentes con las posiciones históricas del Frente Amplio, que respalda el proceder de la Justicia”, subrayó el dirigente.

El presidente de la fuerza política afirmó que, si bien es “consciente” de que los militares y “algún dirigente de la derecha van a colocar esto como el tema más grave de la historia del país”, también es consciente de que “durante 20 años no hicieron nada para que se conociera la verdad, la justicia y la memoria, entre 1985 y 2005”, antes de la primera administración del FA.

Consultado sobre si ha conversado con Topolansky acerca de las declaraciones sobre los falsos testimonios de algunas personas, Pereira respondió que sí lo hizo. “Y le planteé cuál era la decisión del Frente Amplio, pero no le pregunté [por sus afirmaciones]”, dijo Pereira, porque son Topolansky y Mujica quienes tienen que decidir si declararán ante la Justicia quiénes mintieron.