El Consejo Ejecutivo de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom) suspendió los derechos de afiliación de su exsecretaria general, ahora militante del Partido Nacional (PN), Valeria Ripoll, según anunció a través de un comunicado a la población emitido este miércoles. Ripoll, quien se sumó a las filas de D Centro para militar por la candidatura de Álvaro Delgado a la presidencia, renunció a su cargo como secretaria general de Adeom en agosto de 2023.

En el comunicado, que está firmado por el presidente de Adeom, Aníbal Varela, y su secretaria general, Silvia Tejera, el Consejo Ejecutivo de Adeom manifiesta que la exdirigente “no tiene el aval para representar sindicalmente a los trabajadores de Adeom ante la Federación Nacional de Municipales y el PIT-CNT”. Asimismo, aclara que las opiniones de Ripoll no tienen que ver “con las discusiones dadas en la interna del sindicato”.

Tejera explicó a la diaria que la decisión se basa en una resolución de 2019, promulgada por Ripoll, que hace “referencia a compañeros que tenían cargos de confianza y de perfil político”. Según argumentó, el Consejo Ejecutivo de Adeom entendió que, a pesar de que la exsecretaria general manifiesta no pertenecer a un cargo político, eso “no se condice con la realidad”, por lo que se decidió llevar a cabo su suspensión. “Nosotros entendemos que es un cargo y un tipo de tarea política lo que está desempeñando”, sintetizó Tejera sobre la actuación de la exsecretaria general.

Ripoll: buscan “castigarme porque me fui y porque milito en el PN”

Por su parte, Ripoll dijo a la diaria que las acciones de Adeom constituyen una “persecución político partidaria”, ya que no es frenteamplista y la directiva está compuesta “casi de forma integral” por “militantes de distintos sectores del Frente Amplio [FA]”, y agregó que “causa gracia” que sea “el único tema del que se habla” en Adeom. “Se ve que no tienen nada que hacer para mejorar la calidad de vida de los trabajadores municipales”, expresó.

Sumado a ello, Ripoll no descartó que desde el Consejo Ejecutivo quieran “vengarse” por algunas de las decisiones que tomó en el pasado, como la suspensión de Varela por “conducta gremialmente irresponsable”. “Buscan intentar cambiar resoluciones o aplicármelas a la fuerza para castigarme porque me fui, y sobre todo, porque milito en el PN y no en el FA”, acusó.

La militante nacionalista consideró que la suspensión de sus derechos de afiliación “no tiene otra explicación”, ya que no se desempeña en “ningún tipo de cargo político” y no corresponde el decreto al que hizo referencia Tejera, que anteriormente sólo había sido aplicado en respuesta a afiliados que se desempeñaron en actividades vinculadas con la gestión municipal. Es así que adelantó que va a presentar una serie de descargos al respecto, a más tardar el próximo lunes.

Consultado sobre las acusaciones vertidas por Ripoll, Varela dijo a la diaria que sus manifestaciones “no tienen asidero”, y que la decisión simplemente se ajustó a un criterio de “justeza”, en tanto se ajustan a decisiones que ella tomó en 2019. Varela agregó que en Adeom hay compañeros del sector de Ripoll “que son afines a los partidos tradicionales” y no son perseguidos “por su posición política”. En su lugar, el interés del gremio es “ver si se respetan las decisiones gremiales”, agregó.