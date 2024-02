A pesar del impulso que tuvo el proceso de urbanización en la Ciudad de la Costa durante las últimas décadas, hay un predio en Médanos de Solymar, en el kilómetro 27,500 de la avenida Giannattasio, que permanece estancado. Se trata de un conjunto de viviendas inconclusas que se convirtió en una vista recurrente para quienes transitan por la antigua ruta. Sin embargo, este esqueleto tiene sus días contados, ya que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) planea oficializar un memorándum de entendimiento con los estudios de los arquitectos Ott y Ponce de León para dar inicio al proceso de enajenación del predio y construcción de viviendas allí este martes, según informó El País y confirmó la diaria.

Según indicó a la diaria el presidente de la ANV, Klaus Mill, el proyecto se “circunscribe” en una serie de llamados que tienen por finalidad la culminación de las obras “inconclusas” en propiedad de la agencia, y forma parte de un proceso que inició en 2021 con un llamado a inversores interesados, para el que el consorcio de arquitectos propuso la construcción de 1.194 viviendas, agrupadas en varias edificaciones de altura variable, con un máximo de 13 pisos.

En este contexto, como parte del proceso, la ANV debió alcanzar “compromisos” con la Intendencia de Canelones (IC) para lograr un “mayor aprovechamiento” del terreno, explicó Mill, quien destacó la concreción de exoneraciones a la altura máxima de construcción dentro del predio, que permitirán construir una “línea de torres” sobre Giannattasio.

Mill explicó que el predio será vendido por su valor inicial, de 2,8 millones de dólares, que representaba “la tasación real del momento” y la “situación del esqueleto”, a pesar de que su valor haya podido aumentar producto de estos cambios, que, reconoció, se dieron “una vez ya adjudicado” el proyecto. El presidente de la ANV también recordó que como parte del acuerdo con la IC se accedió a solicitar la realización de obras de saneamiento dentro de las bases del llamado, algo que “corre íntegramente por el inversor” y beneficiará a un complejo habitacional vecino.

Asimismo, y a pesar de que el llamado dispone la construcción de viviendas del programa de acceso a la vivienda Entre Todos-Sueños en Obra, sus bases no establecen cuál es la proporción del total que deben representar. Mill explicó que esto se debe a que cuando la ANV realizó el llamado el programa aún no había sido concretado, por lo que el número de viviendas que vayan a otorgarse como parte de Entre Todos, así como también al amparo de la Ley de Vivienda Promovida, lo determinarán los inversores, lo que “también depende de la aprobación del Ministerio de Vivienda”, agregó.

Por su parte, la directora de la ANV por el Frente Amplio, Verónica Dodera, comentó a la diaria que, en una primera instancia, no acompañó la adjudicación del emprendimiento dadas algunas “indefiniciones” en la oferta inicial. Según explicó, su mayor preocupación consistió en procurar que, ante las expectativas que puede generar el proyecto, no resulte inconclusa por segunda vez, aunque también notó que tuvo dudas de carácter arquitectónico, vinculadas a su magnitud. De todas formas, Dodera no se mostró en contra de la idea de enajenar el predio y concretar la construcción de viviendas dentro de él.

Intendencia de Canelones ve “con muy buenos ojos” el proyecto

El coordinador del gabinete territorial de la IC, Sergio Ashfield, dijo a la diaria que la administración departamental vio “con muy buenos ojos” el hecho de poder recuperar este espacio, que durante “muchos años” atravesó “una situación urbanística” que definió como “inconclusa”. Tal como explicó Mill, Ashfield comentó que esto implicó ajustes en la normativa, por medio de un acuerdo “que se inscribe en un contexto de cuatro años de intercambios” con la ANV, “a efectos de tener mayores alturas y mejores ocupaciones”, como forma de lograr “un mejor aprovechamiento del suelo existente” y “la urbanización de un punto que ha quedado abandonado durante muchos años”.

El jerarca detalló que, a partir de los estudios del impacto paisajístico y urbanístico sobre el impacto que puede tener una hilera de torres de gran altura emplazadas sobre avenida Giannattasio, la IC entendió que “pueden ser viables”, dada la “amplitud” de la vía, y recordó que la exoneración no aplica por igual a todo el espacio, por lo que se daría “una combinación de alturas” que “no genera un problema hacia el barrio consolidado”.

Asimismo, Ashfield señaló que el barrio se vería beneficiado en otros aspectos, ya que, según explicó, el proyecto comprende un “amanzanado” que generaría “un nuevo circuito vial que conecta el barrio” con la avenida Giannattasio y, además, “trae una serie de espacios públicos equipados”.

Colectivo manifestó su preocupación ante la “expansión del área metropolitana” y un posible efecto “contagio”

En tanto, desde el colectivo Miles de Ciudades tomaron la oportunidad para cuestionar el hecho de que el proyecto continúe con la “expansión urbana de Montevideo”, cuando sus niveles poblacionales no han aumentado, comentó a la diaria Álvaro Moreno, uno de sus integrantes. También acusaron que podría demandar la extensión de la oferta de servicios e infraestructura dentro de la zona, lo que podría derivar en mayores gastos. En su opinión, no es descabellado pensar que el proyecto ejerza una “tensión” sobre los servicios.

Desde el grupo manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la concreción de la obra intensifique el fenómeno de densificación. “Un proyecto de este tipo, en este lugar, de alguna forma [...], continúa la expansión del área metropolitana y también corre riesgo de seguir contagiando esa propagación”, sintetizó Moreno.

Además, Gonzalo Cortizo, quien también integra el colectivo, tomó oportunidad para referirse a un proceso de “dualización” que atraviesa Canelones, ya que, según información de 2021, “es el departamento que más ha crecido en asentamientos”, al tiempo que experimentó “una inyección de dinero importantísima” de inversiones inmobiliarias. Por ello, opinó que sería necesario plantearse construir “en términos más mixtos”. “¿Por qué no reserva algo de suelo para vivienda cooperativa, para regularización o realojos?”, cuestionó.

“La reflexión que planteamos tiene que ver con esto: si es necesario hacer este tipo de proyectos en este lugar”, lanzó. Moreno agregó que “es un terreno que está como en pausa desde hace mucho tiempo”, por lo que entiende que “algo hay que hacer”, pero insistió en que “la pregunta, quizás, es si es necesario hacer esto”.